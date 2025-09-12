"
Universitario y San Juan RC buscarán el pase a las semifinales

Universitario y San Juan RC cerrarán la fase 2 del Top 8 del Regional Cuyano de rugby. Ambos tienen chances de pasar a semifinales.

El Top 8 del Regional Cuyano de rugby completará este sábado la fase 2 y quedarán definidos los clasificados a las semifinales. Los Tordos y Marista, ambos de Mendoza, tienen su lugar asegurado y quedan dos lugares disponibles. Universitario y San Juan RC pelearán por las otras dos plazas que están en juego.

Universitario visitará a Marista, desde las 15.30, y si consigue una victoria asegurará su lugar en las semifinales. Marcha en el tercer puesto de la tabla y podría alcanzar el pase hasta perdiendo si se dan otros resultados.

San Juan RC recibirá, también desde las 15.30, a Mendoza. Los Piuquenes deben ganar su partido y esperar una derrota de Universitario o Liceo para clasificar a semis.

Ambos sanjuaninos quedarán en semifinales si Liceo de Mendoza pierde y San Juan RC gana su partido. En ese caso Universitario clasificaría con cualquier resultado.

Última fecha:

  • Los Tordos (Mza) – Liceo (Mza)
  • Marista (Mza) – Universitario
  • Banco Mendoza (Mza) – Teqüe (Mza)
  • San Juan RC – Mendoza RC (Mza)

Posiciones:

  1. Los Tordos 26
  2. Marista 20
  3. Universitario 16
  4. Liceo 14
  5. San Juan 14
  6. Mendoza 13
  7. CPBM 6
  8. Teqüe 5

