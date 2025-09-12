Universitario y San Juan RC buscarán el pase a las semifinales

El Top 8 del Regional Cuyano de rugby completará este sábado la fase 2 y quedarán definidos los clasificados a las semifinales. Los Tordos y Marista, ambos de Mendoza, tienen su lugar asegurado y quedan dos lugares disponibles. Universitario y San Juan RC pelearán por las otras dos plazas que están en juego.
