Universitario y San Juan RC buscarán el pase a las semifinales

Universitario visitará a Marista, desde las 15.30, y si consigue una victoria asegurará su lugar en las semifinales. Marcha en el tercer puesto de la tabla y podría alcanzar el pase hasta perdiendo si se dan otros resultados.

San Juan RC recibirá, también desde las 15.30, a Mendoza. Los Piuquenes deben ganar su partido y esperar una derrota de Universitario o Liceo para clasificar a semis.