Orrego inauguró las obras de modernización del Instituto Superior de Educación Física

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), ubicado en Santa Lucía. La obra integral busca modernizar la infraestructura del establecimiento y mejorar las condiciones para la formación académica y deportiva de los estudiantes.
La intervención alcanzó 3.350 metros cuadrados entre ampliación, refacción y refuncionalización. El gobernador destacó que la educación es prioridad junto con salud, seguridad y empleo.