Orrego inauguró las obras de modernización del Instituto Superior de Educación Física

La intervención alcanzó 3.350 metros cuadrados entre ampliación, refacción y refuncionalización. El gobernador destacó que la educación es prioridad junto con salud, seguridad y empleo.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), ubicado en Santa Lucía. La obra integral busca modernizar la infraestructura del establecimiento y mejorar las condiciones para la formación académica y deportiva de los estudiantes.

Acompañaron al mandatario provincial el vicegobernador Fabián Martín; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Educación, Silvia Fuentes; de Gobierno, Laura Palma, además de otras autoridades provinciales.

Durante el acto, Orrego afirmó: “Hoy honramos la historia de este instituto que nació en 1982 y que ha formado a innumerables estudiantes y profesores. Con esta obra rendimos homenaje a quienes estuvieron, a quienes están y a quienes vendrán. La educación es prioridad de nuestro gobierno, junto con la salud, la seguridad y el empleo”.

Por su parte, Martín destacó: “Gobernar con menos recursos que los anteriores no nos frenó: activamos al cien por ciento la obra pública, recuperamos miles de puestos de trabajo y seguimos apostando a la educación. A pesar de que Nación cortó fondos, la provincia sostiene programas esenciales con recursos propios”.

El proyecto contempló la construcción de 1.125 metros cuadrados cubiertos nuevos y la refacción y refuncionalización de otros 2.225 metros cuadrados, alcanzando un total de 3.350 metros cuadrados intervenidos.

Entre las mejoras realizadas se encuentran la reorganización de espacios académicos y pedagógicos, la incorporación de un playón polideportivo, aulas abiertas y un salón de educación física. También se implementó un sistema de ventilación cruzada, iluminación natural y circulaciones accesibles, con criterios de seguridad sismorresistente y eficiencia climática.

Con esta intervención, el gobierno provincial busca fortalecer la formación de los futuros profesionales de la educación física, ofreciendo instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a los desafíos actuales de la enseñanza y el deporte.

