Orrego inauguró las obras de modernización del Instituto Superior de Educación Física

Por su parte, Martín destacó: “Gobernar con menos recursos que los anteriores no nos frenó: activamos al cien por ciento la obra pública, recuperamos miles de puestos de trabajo y seguimos apostando a la educación. A pesar de que Nación cortó fondos, la provincia sostiene programas esenciales con recursos propios”.

El proyecto contempló la construcción de 1.125 metros cuadrados cubiertos nuevos y la refacción y refuncionalización de otros 2.225 metros cuadrados, alcanzando un total de 3.350 metros cuadrados intervenidos.

Entre las mejoras realizadas se encuentran la reorganización de espacios académicos y pedagógicos, la incorporación de un playón polideportivo, aulas abiertas y un salón de educación física. También se implementó un sistema de ventilación cruzada, iluminación natural y circulaciones accesibles, con criterios de seguridad sismorresistente y eficiencia climática.

Con esta intervención, el gobierno provincial busca fortalecer la formación de los futuros profesionales de la educación física, ofreciendo instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a los desafíos actuales de la enseñanza y el deporte.