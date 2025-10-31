Aumenta el precio del gas un 3,8%: cuánto costará el valor base en San Juan

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, anunció una modificación en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), plasmada en la Resolución N° 433/2025.

El cambio impactará en todos los contratos celebrados bajo el Plan Gas.Ar, el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, y los programas de autoabastecimiento, exportación y sustitución de importaciones vigentes hasta 2028.

Según la normativa, las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo total sobre el precio del gas adquirido, siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor.

Además, se instruyó al Enargas a garantizar que las facturas reflejen el nuevo precio en el PIST, asegurando la correcta aplicación del ajuste en todas las distribuidoras del país.

Cómo queda el valor del gas en cada región

De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, los precios base mensuales por distribuidora serán los siguientes:

Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943

Metrogas (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885

Naturgy BAN (zona norte de Buenos Aires): $2.925

Gas del Centro (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912

Litoral Gas (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906

Gasnea (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931

Naturgy NOA (Salta, Tucumán y La Puna): $2.893

Camuzzi Gas Pampeana: Buenos Aires $2.895; Bahía Blanca $2.852; La Pampa $2.937.

Camuzzi Gas del Sur: Neuquén $2.935; Chubut $2.829; Santa Cruz $2.795; Tierra del Fuego $2.784.

Redengas (Paraná): $2.935.

En promedio, los hogares sanjuaninos y de la región cuyana verán reflejado un cargo fijo cercano a los $3.000 mensuales, dependiendo del consumo y la categoría del usuario.

Qué impacto tendrá en los usuarios

El incremento del 3,8% se suma al sendero de actualización tarifaria que la Secretaría de Energía viene aplicando desde principios de año. La resolución sostiene que “resulta razonable y prudente continuar con el ajuste de precios y tarifas del sector energético”, en un contexto de revisión integral del sistema.

En la práctica, las distribuidoras deberán adecuar sus contratos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, y presentar los nuevos instrumentos ante la Secretaría de Energía y el Enargas para su validación.

Más aumentos en el horizonte

El ajuste al gas natural es el más alto desde la implementación del nuevo esquema tarifario, y anticipa una tendencia: el Gobierno prevé publicar en los próximos días los nuevos cuadros para la energía eléctrica, con una suba similar en torno al 3%.

Con este aumento, el precio del gas consolidará un valor de referencia que, según el Ministerio de Economía, busca mantener la sustentabilidad del sistema energético sin generar saltos abruptos en las boletas de los usuarios residenciales.