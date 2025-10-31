"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > gas

Aumenta el precio del gas un 3,8%: cuánto costará el valor base en San Juan

Desde noviembre, las tarifas de gas subirán un 3,8% en todo el país. En San Juan, el valor base pasará a $2.943 por mes, según confirmó el Enargas.

A partir del 1° de noviembre, las tarifas de gas natural registrarán un aumento promedio del 3,8% en todo el país. La medida fue oficializada por la Resolución 1698/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de actualización gradual que impulsa la Secretaría de Energía.

En el caso de San Juan, el valor base del servicio —según la Distribuidora Gas Cuyana S.A., que también opera en Mendoza y San Luis— será de $2.943 mensuales, en línea con los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Qué dice la nueva resolución

Te puede interesar...

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, anunció una modificación en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), plasmada en la Resolución N° 433/2025.

El cambio impactará en todos los contratos celebrados bajo el Plan Gas.Ar, el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, y los programas de autoabastecimiento, exportación y sustitución de importaciones vigentes hasta 2028.

Según la normativa, las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo total sobre el precio del gas adquirido, siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor.

Además, se instruyó al Enargas a garantizar que las facturas reflejen el nuevo precio en el PIST, asegurando la correcta aplicación del ajuste en todas las distribuidoras del país.

Cómo queda el valor del gas en cada región

De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario, los precios base mensuales por distribuidora serán los siguientes:

  • Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943

  • Metrogas (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885

  • Naturgy BAN (zona norte de Buenos Aires): $2.925

  • Gas del Centro (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912

  • Litoral Gas (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906

  • Gasnea (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931

  • Naturgy NOA (Salta, Tucumán y La Puna): $2.893

  • Camuzzi Gas Pampeana: Buenos Aires $2.895; Bahía Blanca $2.852; La Pampa $2.937.

  • Camuzzi Gas del Sur: Neuquén $2.935; Chubut $2.829; Santa Cruz $2.795; Tierra del Fuego $2.784.

  • Redengas (Paraná): $2.935.

image

En promedio, los hogares sanjuaninos y de la región cuyana verán reflejado un cargo fijo cercano a los $3.000 mensuales, dependiendo del consumo y la categoría del usuario.

Qué impacto tendrá en los usuarios

El incremento del 3,8% se suma al sendero de actualización tarifaria que la Secretaría de Energía viene aplicando desde principios de año. La resolución sostiene que “resulta razonable y prudente continuar con el ajuste de precios y tarifas del sector energético”, en un contexto de revisión integral del sistema.

En la práctica, las distribuidoras deberán adecuar sus contratos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, y presentar los nuevos instrumentos ante la Secretaría de Energía y el Enargas para su validación.

Más aumentos en el horizonte

El ajuste al gas natural es el más alto desde la implementación del nuevo esquema tarifario, y anticipa una tendencia: el Gobierno prevé publicar en los próximos días los nuevos cuadros para la energía eléctrica, con una suba similar en torno al 3%.

Con este aumento, el precio del gas consolidará un valor de referencia que, según el Ministerio de Economía, busca mantener la sustentabilidad del sistema energético sin generar saltos abruptos en las boletas de los usuarios residenciales.

Temas

Te puede interesar