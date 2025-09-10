El Ministerio de Educación de San Juan informó este miércoles 10 de septiembre la suspensión de actividades escolares en todos los niveles y modalidades, debido al alerta por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia.
Atención: suspenden las clases este miércoles por alerta de vientos fuertes
La medida preventiva alcanza a toda la provincia en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno. También quedan suspendidos los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedra.