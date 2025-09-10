"
Atención: suspenden las clases este miércoles por alerta de vientos fuertes

La medida preventiva alcanza a toda la provincia en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno. También quedan suspendidos los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedra.

El Ministerio de Educación de San Juan informó este miércoles 10 de septiembre la suspensión de actividades escolares en todos los niveles y modalidades, debido al alerta por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia.

La medida alcanza a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno, y también incluye los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedra programados para esta jornada.

Desde la cartera educativa señalaron que la decisión es de carácter preventivo y recordaron a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido en la Resolución 12277-ME2024.

Las autoridades indicaron que la evolución de las condiciones climáticas se monitorea de manera constante y, en caso de modificarse la situación, se comunicará por los canales oficiales.

