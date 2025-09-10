Atención: suspenden las clases este miércoles por alerta de vientos fuertes

La medida alcanza a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno, y también incluye los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedra programados para esta jornada.

Desde la cartera educativa señalaron que la decisión es de carácter preventivo y recordaron a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido en la Resolución 12277-ME2024.