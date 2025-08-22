El entendimiento se firmó en Buenos Aires con la presencia del secretario general nacional, Héctor Laplace, y el titular de la seccional San Juan, Iván Malla. El gremio destacó que la suba salarial permitirá sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mineros.
AOMA cerró un acuerdo paritario semestral del 14,48% con Veladero y Gualcamayo
La seccional San Juan de AOMA acordó un incremento salarial del 14,48% por seis meses con las mineras Veladero y Gualcamayo, con el objetivo de actualizar haberes frente a la inflación.