AOMA cerró un acuerdo paritario semestral del 14,48% con Veladero y Gualcamayo

La seccional San Juan de AOMA acordó un incremento salarial del 14,48% por seis meses con las mineras Veladero y Gualcamayo, con el objetivo de actualizar haberes frente a la inflación.

El entendimiento se firmó en Buenos Aires con la presencia del secretario general nacional, Héctor Laplace, y el titular de la seccional San Juan, Iván Malla. El gremio destacó que la suba salarial permitirá sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mineros.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional San Juan informó a través de un comunicado que, tras varias reuniones paritarias, alcanzó un acuerdo salarial semestral del 14,48% para los trabajadores de las minas Veladero y Gualcamayo, que regirá entre mayo y octubre de 2025.

Mina Veladero (2).jpeg

La firma se concretó este jueves en la sede de AOMA Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación del secretario general nacional, Héctor Laplace, el secretario general de la seccional San Juan, Iván Malla, el cuerpo de delegados y representantes de la comisión directiva local.

Por parte de las empresas, estuvieron presentes Marcelo Álvarez (director ejecutivo de Veladero), Alberto Abecasis (gerente de Relaciones Laborales y RRHH), Guido Matius (superintendente de RRHH), Ricardo Martínez (director ejecutivo de Gualcamayo) y Fernando Moncho (gerente de RRHH).

“El acuerdo nos permite actualizar nuestros salarios frente a la inflación y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mineros”, destacó AOMA en el comunicado oficial.

