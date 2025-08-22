AOMA cerró un acuerdo paritario semestral del 14,48% con Veladero y Gualcamayo

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional San Juan informó a través de un comunicado que, tras varias reuniones paritarias, alcanzó un acuerdo salarial semestral del 14,48% para los trabajadores de las minas Veladero y Gualcamayo, que regirá entre mayo y octubre de 2025.

La firma se concretó este jueves en la sede de AOMA Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación del secretario general nacional, Héctor Laplace, el secretario general de la seccional San Juan, Iván Malla, el cuerpo de delegados y representantes de la comisión directiva local.