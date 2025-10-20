Análisis y reflexiones sobre el Notariado de San Juan

El escribano, como profesional del derecho y agente de fe pública, debe ser un garante de legalidad y, a la vez, un puente de innovación. La función notarial no puede quedar anclada en la mera reproducción de fórmulas, sino que debe adaptarse a las necesidades de la comunidad, con soluciones ágiles y modernas que preserven el rigor jurídico y la esencia de la fe pública.

La colegiación, la formación continua y la apertura al diálogo con otras instituciones son pilares para sostener un notariado fuerte. La confianza social se fortalece cuando la ciudadanía percibe en el notario no sólo a un profesional idóneo, sino a un servidor comprometido con la ética y el interés colectivo.

En San Juan, el desafío es doble: honrar la tradición y proyectar el futuro. La historia del notariado sanjuanino nos enorgullece, pero el porvenir nos exige creatividad, visión estratégica y una actitud proactiva frente a las demandas de la sociedad,

Reflexionar sobre nuestro presente nos invita a pensar en lo que queremos construir: un notariado que no tema a la transformación digital, que acompañe el desarrollo económico y que siga siendo un pilar de confianza en la vida de cada ciudadano.

En este camino de análisis y reflexión, no podemos dejar de reconocer y celebrar el trabajo de las autoridades del Colegio Notarial de San Juan, quienes han sabido conducir la institución con visión, compromiso y una clara capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Gracias a su liderazgo, el notariado sanjuanino no sólo ha preservado su prestigio histórico, sino que también se ha abierto al diálogo con la sociedad, a la innovación tecnológica y a los desafíos que plantea un mundo en constante transformación.

La capacidad de acompañar a los colegas en la formación continua, impulsar espacios de debate y mantener viva la esencia de nuestra función pública, constituye un verdadero ejemplo de gestión institucional.

Hoy, más que nunca, celebramos ese esfuerzo colectivo y renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo, junto a nuestras autoridades, un notariado sanjuanino fuerte, moderno y profundamente enraizado en los valores de la ética y la verdad.

Celebrando esta fecha tan importante, saludo afectuosamente a mis colegas.

*Por Emiliano Muñoz

Escribano Adscripto

Registro Notarial N°1