Laciar se reunió con las candidatas a la Reina del Adulto Mayor

Estas son las 18 candidatas que participarán en la elección de la Reina del Adulto Mayor de la Ciudad de San Juan:
JUANA SONIA TEJADA
Representa al Centro de Jubilados Divina Misericordia
Tiene 63 años, 3 hijos y 3 nietos
Le gusta tejer, pintar, bailar y hacer Zumba. Integra el grupo de Scouts de San José
GLADYS DEL CARMEN HERRERA GIMÉNEZ
Representante de la Asociación Civil 17 de Setiembre
Tiene 60 años y 3 hijos
Amante del baile. Integra el grupo misionero “Niño Jesús”
MARÍA DEL CARMEN RIVAS
Representa al Centro de Jubilados Trinidad
Tiene 68 años, 5 hijos y 10 nietos
Disfruta de la gimnasia, la cocina y participa activamente en su centro
FANNY MAFALDA PÁEZ
Es la representante del Centro de Jubilados Dulce Amanecer
Tiene 73 años, 3 hijos y 8 nietos
Le encanta bailar, viajar y reunirse con amigas
IRMA ROSA AMEGLIO
Representa al Área Deportes – SEC
Tiene 71 años, 4 hijos, 8 nietos y 2 bisnietos
Practica tango, gimnasia y ama los viajes
LIDIA ESTER RODRÍGUEZ
Llega desde el Centro de Jubilados Generación Dorada
Tiene 69 años y 1 hijo
Zumba, reuniones con amigas y actividades del centro
MARÍA JOSEFINA CÚNSULO
Es la representante del Coro de Adulto Mayor – UNSJ
Tiene 65 años y 1 hijo
Es amante del arte. Integra el Ballet Folclórico “Aires de Carrascal”
HÉLIDA MARCELA ANDREOLLI
Representa al Área Deportes – Club Sportivo Peñarol
Tiene 71 años, 2 hijos y 4 nietos
Hace gimnasia, baila y disfruta viajar
ADRIANA DEL CARMEN GUTIÉRREZ
Es la representante del Centro de Jubilados Ferroviario Norte
Tiene 68 años, 2 hijos y 5 nietos
Es fanática de la zumba, el reguetón y los viajes
CELIA ALEJANDRA ZULETA
Representa a la Asociación Casa Cuna – Mamá Cunita
Tiene 60 años y 2 nietos del corazón
Estudia idiomas, ama el arte y brinda afecto en Casa Cuna
EDELMIRA ISABEL BAIGORRIA
Representa al Centro de Jubilados Amistad y Alegría
Tiene 66 años, 6 hijos, 6 nietos y 1 bisnieta
Le gusta bailar, tejer y viajar
LIDIA NANCY MÁS
Es la representante del Centro de Jubilados Remanso Dorado
Tiene 73 años, 3 hijos y 7 nietos
Es atleta máster. Ama leer, viajar y representar a San Juan
OLGA MIRTA CARPINO
Llega desde el Centro de Jubilados Integrado
Tiene 69 años
Practica gimnasia, baila, camina y cocina
SILVIA MÓNICA MALDONADO
Representa a Villa América
Tiene 64 años y 2 hijos
Es ex pianista de la Orquesta Melódica Municipal. Patina y practica yoga
PATRICIA ISABEL BARRIONUEVO
Representa al Barrio Del Carmen
Tiene 60 años, 4 hijos y 6 nietos
Practica natación, gimnasia y disfruta viajar
ANA MARÍA SILVA
Representa al Área Deportes – Yoga
Tiene 74 años, 4 hijos y 8 nietos
Le gusta bailar y hacer yoga
ROSA MATILDE VACA FERNÁNDEZ
Llega desde el Centro de Jubilados Sueños de Juventud
Tiene 62 años, 4 hijos y 6 nietos
Disfruta bailar, cocinar, tejer y participar en el centro
VERÓNICA GABRIELA OZÁN
Representa al Centro de Jubilados Alborada
Tiene 72 años, 5 hijos, 12 nietos y 2 bisnietas
Participa activamente en talleres, ama pintar, bailar y hacer gimnasia