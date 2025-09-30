"
Laciar se reunió con las candidatas a la Reina del Adulto Mayor

El encuentro fortaleció vínculos, puso en valor la experiencia de vida y destacó a las candidatas a Reina del Adulto Mayor.

Este martes en el Centro Integrado de Jubilados y Pensionados Nacionales, se vivió una emotiva y alegre “Tarde de Té”, organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

El evento contó con la presencia de la Intendente de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, en compañía del Pte. del Concejo Deliberante, Abogado Elio Martos Vargas, concejales, secretarios y directores municipales, en donde se reunió a integrantes de diversos centros de jubilados y a las candidatas que, con entusiasmo, representarán a sus respectivas instituciones en la elección de la Reina del Adulto Mayor, a realizarse mañana.

La actividad ofreció un espacio de encuentro para disfrutar de charlas, música, risas y emociones compartidas. Durante la jornada, las candidatas mostraron su simpatía, un fuerte compromiso social y un entusiasmo contagioso, que puso en evidencia el valor de la experiencia y la riqueza cultural que aportan nuestros adultos mayores.

Estas son las 18 candidatas que participarán en la elección de la Reina del Adulto Mayor de la Ciudad de San Juan:

JUANA SONIA TEJADA

Representa al Centro de Jubilados Divina Misericordia

Tiene 63 años, 3 hijos y 3 nietos

Le gusta tejer, pintar, bailar y hacer Zumba. Integra el grupo de Scouts de San José

GLADYS DEL CARMEN HERRERA GIMÉNEZ

Representante de la Asociación Civil 17 de Setiembre

Tiene 60 años y 3 hijos

Amante del baile. Integra el grupo misionero “Niño Jesús”

MARÍA DEL CARMEN RIVAS

Representa al Centro de Jubilados Trinidad

Tiene 68 años, 5 hijos y 10 nietos

Disfruta de la gimnasia, la cocina y participa activamente en su centro

FANNY MAFALDA PÁEZ

Es la representante del Centro de Jubilados Dulce Amanecer

Tiene 73 años, 3 hijos y 8 nietos

Le encanta bailar, viajar y reunirse con amigas

IRMA ROSA AMEGLIO

Representa al Área Deportes – SEC

Tiene 71 años, 4 hijos, 8 nietos y 2 bisnietos

Practica tango, gimnasia y ama los viajes

LIDIA ESTER RODRÍGUEZ

Llega desde el Centro de Jubilados Generación Dorada

Tiene 69 años y 1 hijo

Zumba, reuniones con amigas y actividades del centro

MARÍA JOSEFINA CÚNSULO

Es la representante del Coro de Adulto Mayor – UNSJ

Tiene 65 años y 1 hijo

Es amante del arte. Integra el Ballet Folclórico “Aires de Carrascal”

HÉLIDA MARCELA ANDREOLLI

Representa al Área Deportes – Club Sportivo Peñarol

Tiene 71 años, 2 hijos y 4 nietos

Hace gimnasia, baila y disfruta viajar

ADRIANA DEL CARMEN GUTIÉRREZ

Es la representante del Centro de Jubilados Ferroviario Norte

Tiene 68 años, 2 hijos y 5 nietos

Es fanática de la zumba, el reguetón y los viajes

CELIA ALEJANDRA ZULETA

Representa a la Asociación Casa Cuna – Mamá Cunita

Tiene 60 años y 2 nietos del corazón

Estudia idiomas, ama el arte y brinda afecto en Casa Cuna

EDELMIRA ISABEL BAIGORRIA

Representa al Centro de Jubilados Amistad y Alegría

Tiene 66 años, 6 hijos, 6 nietos y 1 bisnieta

Le gusta bailar, tejer y viajar

LIDIA NANCY MÁS

Es la representante del Centro de Jubilados Remanso Dorado

Tiene 73 años, 3 hijos y 7 nietos

Es atleta máster. Ama leer, viajar y representar a San Juan

OLGA MIRTA CARPINO

Llega desde el Centro de Jubilados Integrado

Tiene 69 años

Practica gimnasia, baila, camina y cocina

SILVIA MÓNICA MALDONADO

Representa a Villa América

Tiene 64 años y 2 hijos

Es ex pianista de la Orquesta Melódica Municipal. Patina y practica yoga

PATRICIA ISABEL BARRIONUEVO

Representa al Barrio Del Carmen

Tiene 60 años, 4 hijos y 6 nietos

Practica natación, gimnasia y disfruta viajar

ANA MARÍA SILVA

Representa al Área Deportes – Yoga

Tiene 74 años, 4 hijos y 8 nietos

Le gusta bailar y hacer yoga

ROSA MATILDE VACA FERNÁNDEZ

Llega desde el Centro de Jubilados Sueños de Juventud

Tiene 62 años, 4 hijos y 6 nietos

Disfruta bailar, cocinar, tejer y participar en el centro

VERÓNICA GABRIELA OZÁN

Representa al Centro de Jubilados Alborada

Tiene 72 años, 5 hijos, 12 nietos y 2 bisnietas

Participa activamente en talleres, ama pintar, bailar y hacer gimnasia

