Alquileres truchos en Chile: sanjuaninos entre más de 200 damnificados
Turistas sanjuaninos figuran entre los más de 200 argentinos estafados al alquilar falsos departamentos en Reñaca, Chile. Pagaron anticipos y al llegar descubrieron que las reservas no existían.
Un importante número de turistas argentinos, entre ellos familias sanjuaninas, fue víctima de una megaestafa inmobiliaria en el balneario chileno de Reñaca, en la zona de Viña del Mar. En total, se estima que alrededor de 200 personas pagaron anticipos por supuestos departamentos que nunca estuvieron disponibles para alquiler.
El engaño se concretó a través de una página web falsa que ofrecía alojamientos bajo el nombre “Holiday Reñaca”, con valores llamativamente bajos y promociones especiales. Aunque los departamentos existían físicamente, no estaban habilitados para ser alquilados, ya que el estafador suplantó la identidad del verdadero propietario y utilizó imágenes, datos y referencias reales.
Las víctimas realizaron transferencias anticipadas, muchas de ellas por montos elevados, confiando en enlaces que redirigían a plataformas de reservas conocidas y en correos electrónicos con apariencia corporativa, lo que generó una sensación de seguridad.
Uno de los damnificados, Sergio González, relató lo ocurrido al llegar al lugar con su familia. “Cuando llegamos nos dijeron que no había ninguna reserva. Ahí entendimos que era una estafa. Sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer todo con tiempo”, expresó.
Otro de los casos es el de Ignacio Almenara, quien adelantó $1.330.000 pesos argentinos tras acceder a un supuesto descuento del 20%. “Creí que era una página verificada. Pasaron los días y nunca nos enviaron instrucciones ni confirmación del check-in”, explicó.
También figura entre los afectados Martín Cabezón, quien realizó el pago correspondiente pero jamás recibió respuesta ni comprobante válido de su reserva.
Cómo operaba la estafa
Según reconstruyeron los damnificados, los estafadores copiaron fotografías de un complejo real, replicaron reseñas y puntuaciones, y ofrecían beneficios exclusivos por contratar directamente desde su web. En algunos casos, incluso enviaban comprobantes con datos fiscales y razón social, lo que reforzaba la apariencia de legalidad.
Antes de desaparecer, el responsable publicó un mensaje pidiendo disculpas a las víctimas, donde reconoció el daño causado, expresó arrepentimiento y luego dio de baja la página, dejando sin respuesta a quienes habían transferido dinero. Hasta el momento, no se conoce su paradero ni el destino de los fondos.
No fue un caso aislado ni exclusivo de San Juan
Si bien hay sanjuaninos entre los damnificados, la estafa alcanzó a turistas de distintas provincias argentinas, como Mendoza y Santiago del Estero, lo que evidencia que no se trató de un hecho aislado ni focalizado en un solo punto del país, sino de un esquema que afectó a familias de diversas regiones que eligieron Chile como destino de vacaciones.
Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades chilenas, mientras las víctimas intentan desconocer las transferencias, reunir comprobantes y recuperar parte del dinero perdido, en un inicio de año marcado por la frustración y la incertidumbre.