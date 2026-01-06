Alquileres truchos en Chile: sanjuaninos entre más de 200 damnificados

“Ahí entendimos que era una estafa”

image Las fotos que utilizaban para estafar.

Uno de los damnificados, Sergio González, relató lo ocurrido al llegar al lugar con su familia. “Cuando llegamos nos dijeron que no había ninguna reserva. Ahí entendimos que era una estafa. Sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer todo con tiempo”, expresó.

Otro de los casos es el de Ignacio Almenara, quien adelantó $1.330.000 pesos argentinos tras acceder a un supuesto descuento del 20%. “Creí que era una página verificada. Pasaron los días y nunca nos enviaron instrucciones ni confirmación del check-in”, explicó.

También figura entre los afectados Martín Cabezón, quien realizó el pago correspondiente pero jamás recibió respuesta ni comprobante válido de su reserva.

Cómo operaba la estafa

Según reconstruyeron los damnificados, los estafadores copiaron fotografías de un complejo real, replicaron reseñas y puntuaciones, y ofrecían beneficios exclusivos por contratar directamente desde su web. En algunos casos, incluso enviaban comprobantes con datos fiscales y razón social, lo que reforzaba la apariencia de legalidad.

image La información que recopilaron las víctimas.

Antes de desaparecer, el responsable publicó un mensaje pidiendo disculpas a las víctimas, donde reconoció el daño causado, expresó arrepentimiento y luego dio de baja la página, dejando sin respuesta a quienes habían transferido dinero. Hasta el momento, no se conoce su paradero ni el destino de los fondos.

image

No fue un caso aislado ni exclusivo de San Juan

Si bien hay sanjuaninos entre los damnificados, la estafa alcanzó a turistas de distintas provincias argentinas, como Mendoza y Santiago del Estero, lo que evidencia que no se trató de un hecho aislado ni focalizado en un solo punto del país, sino de un esquema que afectó a familias de diversas regiones que eligieron Chile como destino de vacaciones.

Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades chilenas, mientras las víctimas intentan desconocer las transferencias, reunir comprobantes y recuperar parte del dinero perdido, en un inicio de año marcado por la frustración y la incertidumbre.