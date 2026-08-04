El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR), junto a Naturgy San Juan S.A., presentó la primera edición del Premio Estímulo a la Investigación en Artes Visuales, una convocatoria de alcance federal destinada a promover la producción de conocimiento sobre las artes visuales con eje en San Juan y la región de Cuyo.
El Museo Franklin Rawson lanza un premio para impulsar la investigación en artes visuales
La iniciativa, que se desarrolla en el marco del 90° aniversario del museo, otorgará dos premios estímulo de $1.500.000 cada uno para proyectos de investigación, además de menciones honoríficas para propuestas destacadas.