El Museo Franklin Rawson lanza un premio para impulsar la investigación en artes visuales

Los proyectos deberán abordar temáticas vinculadas con las artes visuales y contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos sobre la historia cultural de San Juan y la región, fortaleciendo una mirada interdisciplinaria y federal. Cada propuesta deberá presentar objetivos, metodología, cronograma y presupuesto, de acuerdo con las bases y condiciones del certamen.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 13 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2026 y deberán realizarse a través del formulario disponible en el sitio web oficial del Museo Franklin Rawson. Los proyectos seleccionados se desarrollarán durante 2027.

Con esta convocatoria, el Gobierno de San Juan continúa impulsando políticas públicas que fortalecen la investigación, la preservación del patrimonio y la generación de conocimiento, consolidando a la provincia como un espacio de referencia para el estudio y la producción cultural.

Cómo participar: Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, estarán disponibles en el sitio oficial del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson: www.museofranklinrawson.org