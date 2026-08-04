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Más de 500 sanjuaninos se inscribieron en el programa Aprender, Trabajar y Producir

Durante ambos operativos, vecinos de distintas edades recibieron asesoramiento sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir y pudieron acceder a la oferta formativa disponible para sus departamentos.

Con una amplia convocatoria, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se llevaron adelante dos jornadas en las que se comunicaron las oportunidades que brinda el programa ATP y se realizaron inscripciones para las capacitaciones que comenzarán durante el mes de agosto.

Estas jornadas forman parte del trabajo territorial que se impulsa desde la Dirección de Empleo y Formación. El objetivo es acercar la formación profesional a cada rincón de la provincia, facilitando el acceso a herramientas que permitan mejorar la empleabilidad, adquirir nuevos conocimientos, generar oportunidades de desarrollo personal y laboral y brindar herramientas para el San Juan del futuro.

Durante ambos operativos, vecinos de distintas edades recibieron asesoramiento sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir y pudieron acceder a la oferta formativa disponible para sus departamentos. Entre los cursos con mayor interés se encuentran panadería, soldadura, electricidad, marketing, cuidado de adultos mayores y carpintería, además de otras propuestas orientadas a fortalecer las competencias laborales y ampliar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

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El cronograma de inscripciones continuará el viernes 7 de agosto en el departamento de Pocito. El operativo se realizará a partir de las 10 horas en la Unión Vecinal La Rinconada, ubicada sobre calle Aberastain, a metros de calle 14. Allí, los interesados podrán conocer el programa e inscribirse en las capacitaciones disponibles.

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