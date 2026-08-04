Con una amplia convocatoria, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se llevaron adelante dos jornadas en las que se comunicaron las oportunidades que brinda el programa ATP y se realizaron inscripciones para las capacitaciones que comenzarán durante el mes de agosto.
Más de 500 sanjuaninos se inscribieron en el programa Aprender, Trabajar y Producir
Durante ambos operativos, vecinos de distintas edades recibieron asesoramiento sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir y pudieron acceder a la oferta formativa disponible para sus departamentos.