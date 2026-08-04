Más de 500 sanjuaninos se inscribieron en el programa Aprender, Trabajar y Producir

Estas jornadas forman parte del trabajo territorial que se impulsa desde la Dirección de Empleo y Formación. El objetivo es acercar la formación profesional a cada rincón de la provincia, facilitando el acceso a herramientas que permitan mejorar la empleabilidad, adquirir nuevos conocimientos, generar oportunidades de desarrollo personal y laboral y brindar herramientas para el San Juan del futuro.

Durante ambos operativos, vecinos de distintas edades recibieron asesoramiento sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir y pudieron acceder a la oferta formativa disponible para sus departamentos. Entre los cursos con mayor interés se encuentran panadería, soldadura, electricidad, marketing, cuidado de adultos mayores y carpintería, además de otras propuestas orientadas a fortalecer las competencias laborales y ampliar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.