El tenis de San Juan se une a la campaña "Démosle pelota al autismo"

Impulsada por la Fundación Ineco y Road to Australia, la iniciativa busca mejorar la acústica en las aulas para fomentar la inclusión escolar. El San Juan Lawn Tenis Club confirmó que implementará la campaña en la provincia próximamente.

El deporte y la solidaridad se entrelazan en una nueva cruzada nacional que busca transformar la realidad de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Bajo el lema “Démosle pelota al autismo”, una ambiciosa colecta de pelotas de tenis usadas ha cobrado fuerza en todo el país, con el objetivo de incrementar la cantidad de aulas inclusivas en los establecimientos educativos.

La campaña cuenta con el respaldo fundamental de la Fundación Ineco y la organización Road to Australia, además del apoyo de figuras de gran relevancia pública como el actor Ricardo Darín. La mecánica de la iniciativa es tan simple como efectiva: recolectar pelotas de tenis en desuso para colocarlas en las patas de las sillas y mesas escolares. Esta acción reduce drásticamente el ruido de fricción en el aula, un factor crítico para estudiantes con hipersensibilidad auditiva, permitiendo un entorno de aprendizaje más amigable y menos estresante.

San Juan se suma a la movida inclusiva

A nivel local, el San Juan Lawn Tenis Club ya ha tomado nota de estas acciones y se prepara para ser el epicentro de la campaña en la provincia. En diálogo con la prensa, el presidente de la institución, Gustavo Usín, confirmó que el club está al tanto de los alcances de la colecta y aseguró que pronto se implementarán los mecanismos para que los socios y la comunidad deportiva puedan realizar sus donaciones.

"Estamos al tanto de estas acciones y pronto también se van a implementar en la provincia", afirmó Usín, destacando el compromiso del club para facilitar la transición hacia colegios más inclusivos mediante un elemento tan propio de su d

