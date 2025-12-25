El tenis de San Juan se une a la campaña "Démosle pelota al autismo"

La campaña cuenta con el respaldo fundamental de la Fundación Ineco y la organización Road to Australia, además del apoyo de figuras de gran relevancia pública como el actor Ricardo Darín. La mecánica de la iniciativa es tan simple como efectiva: recolectar pelotas de tenis en desuso para colocarlas en las patas de las sillas y mesas escolares. Esta acción reduce drásticamente el ruido de fricción en el aula, un factor crítico para estudiantes con hipersensibilidad auditiva, permitiendo un entorno de aprendizaje más amigable y menos estresante.

San Juan se suma a la movida inclusiva

A nivel local, el San Juan Lawn Tenis Club ya ha tomado nota de estas acciones y se prepara para ser el epicentro de la campaña en la provincia. En diálogo con la prensa, el presidente de la institución, Gustavo Usín, confirmó que el club está al tanto de los alcances de la colecta y aseguró que pronto se implementarán los mecanismos para que los socios y la comunidad deportiva puedan realizar sus donaciones.