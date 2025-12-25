El deporte y la solidaridad se entrelazan en una nueva cruzada nacional que busca transformar la realidad de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Bajo el lema “Démosle pelota al autismo”, una ambiciosa colecta de pelotas de tenis usadas ha cobrado fuerza en todo el país, con el objetivo de incrementar la cantidad de aulas inclusivas en los establecimientos educativos.
El tenis de San Juan se une a la campaña "Démosle pelota al autismo"
Impulsada por la Fundación Ineco y Road to Australia, la iniciativa busca mejorar la acústica en las aulas para fomentar la inclusión escolar. El San Juan Lawn Tenis Club confirmó que implementará la campaña en la provincia próximamente.