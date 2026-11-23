Según detalló el organismo, la advertencia obedece a las tormentas que se registran en la zona, las cuales pueden provocar la bajada de agua en sectores de badenes de distintos tramos viales.

Frente a estas condiciones meteorológicas, desde la DPV recomendaron especialmente a los conductores no transitar de noche por las rutas del departamento hasta que mejore la situación climática y se garantice la seguridad en la circulación.