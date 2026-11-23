La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un aviso preventivo para quienes deban circular por el departamento Valle Fértil, solicitando transitar con máxima precaución por todas las rutas generales de la jurisdicción.
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Piden máxima precaución en Valle Fértil por posible bajada de agua en badenes
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solicitó circular con máxima precaución por las rutas generales de Valle Fértil debido a la posibilidad de bajada de agua en zonas de badenes a raíz de las tormentas registradas en el departamento.