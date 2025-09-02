Desde el 3 al 5 de septiembre estarán abiertas las preinscripciones para el ciclo 2026 de Técnico Superior en Seguridad Pública. La convocatoria es organizada por la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6, a través del Instituto de Seguridad Pública de San Juan, y se brinda información en la sede ubicada en Avenida Benavídez 7500 Oeste.
Abrieron las preinscripciones para Técnico Superior en Seguridad Pública
El trámite puede realizarse en el sitio oficial de la Policía de San Juan donde estará disponible el link de inscripción. Las consultas se canalizan exclusivamente vía WhatsApp al 2644759523.