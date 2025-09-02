Abrieron las preinscripciones para Técnico Superior en Seguridad Pública

El trámite puede realizarse en el sitio oficial de la Policía de San Juan donde estará disponible el link de inscripción. Las consultas se canalizan exclusivamente vía WhatsApp al 2644759523 o al correo [email protected].

Los requisitos para postularse incluyen ser argentino o argentina, tener entre 18 y 23 años cumplidos al 31 de marzo, y haber finalizado el nivel secundario antes del inicio de clases en 2026. Además, no se aceptan aspirantes que hayan sido dados de baja en institutos educativos de las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas.