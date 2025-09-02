"
Abrieron las preinscripciones para Técnico Superior en Seguridad Pública

Desde el 3 al 5 de septiembre estarán abiertas las preinscripciones para el ciclo 2026 de Técnico Superior en Seguridad Pública. La convocatoria es organizada por la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6, a través del Instituto de Seguridad Pública de San Juan, y se brinda información en la sede ubicada en Avenida Benavídez 7500 Oeste.

El trámite puede realizarse en el sitio oficial de la Policía de San Juan donde estará disponible el link de inscripción. Las consultas se canalizan exclusivamente vía WhatsApp al 2644759523 o al correo [email protected].

Los requisitos para postularse incluyen ser argentino o argentina, tener entre 18 y 23 años cumplidos al 31 de marzo, y haber finalizado el nivel secundario antes del inicio de clases en 2026. Además, no se aceptan aspirantes que hayan sido dados de baja en institutos educativos de las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas.

Otro punto importante es no registrar antecedentes contravencionales ni judiciales, y cumplir con la estatura mínima requerida: 1,65 metros para varones y 1,60 metros para mujeres. Una vez finalizado el proceso de preinscripción, los aspirantes avanzarán a las siguientes etapas de evaluación previstas por la institución.

