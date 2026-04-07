Abren inscripciones para cursos de oficios en Calingasta, Jáchal y Sarmiento

En Sarmiento, por su parte, los cursos serán de operador de máquinas para la confección de indumentaria; instalador y reparador de equipos de climatización; y soldador (dos niveles). Estas formaciones fueron gestionadas y serán financiadas en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Sarmiento, en cuya sede también podrá realizarse la inscripción presencial.
Los requisitos para inscribirse son dos: ser mayor de 18 años y tener primario completo.
Ubicaciones, cursos y links de inscripción
ATM Instalaciones Domiciliarias
-Auxiliar Montador / Electricista Domiciliario
Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta, Barreal, departamento Calingasta
Lunes y miércoles de 18,15 a 21,15
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-H-IWp326VapaI-_vSNnaNwJtb_llfIZe4zbj9Q-BEP7MIA/viewform
ATM Informática
-Operador de Informática para Administración y Gestión
Club Atlético Huaco, Huaco, departamento Jáchal
Lunes y miércoles de 16 a 20
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KxqnV5Jt-z0nPBnVB2DMjwTsDJa0FRQJR4QY0m7wigAPdQ/viewform
ATM Mecánica
-Auxiliar Mecánico de Motores Diesel
Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal
Martes y jueves de 15,30 a 19,30
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQXkUmxlTpp-1ozD7T0FO4XZ_l_J7VL9wFr3INfWvvlbACg/viewform
-Auxiliar Mecánico de Motos
Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal
Lunes y miércoles de 15,30 a 19,30
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Xhfxjk4tRS-PbH4BKPSY26NfgeCqPjnzjwnLxB9XR97zOw/viewform
ATM Textil
-Operador de Máquinas para la Confección de Indumentaria
Unión Vecinal de Pedernal, departamento Sarmiento
Martes y jueves de 14,30 a 19
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELaJ8OMr2i6fOq-2p8gYbUurTsU6oEGpz6kRwyJ7CZ-wPFQ/viewform
ATM Soldadura
-Soldador Básico Nivel 1 y Soldador Nivel 2
Club Atlético Juventud Unida, Tres Esquinas, departamento Sarmiento
Nivel 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddjiJAFZ8Rg0hJRRAmPApb5Xf6hEJNHwoXs_ZRWeC9glVPzg/viewform
Nivel 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30 (contar con certificado Soldadura Nivel 1)
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvBhdxjk55tQFmQ9vIYFfaGoRMFYM_HAJ8N_q_6iJDRliBxg/viewform
ATM Refrigeración
-Instalador y Reparador de Equipos de Climatización
CIC Colonia Fiscal, departamento Sarmiento
Grupo 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30
Grupo 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30
Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerx9aZgo_v1Ol9sdceeISzawcirKmz6VzJewk4uk7t5v6-AQ/viewform