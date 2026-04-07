"
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cursos

Abren inscripciones para cursos de oficios en Calingasta, Jáchal y Sarmiento

Las ATM ofrecen formaciones gratuitas en oficios y este año estarán instaladas en Barreal, Huaco, San Isidro, Pedernal, Tres Esquinas y Colonia Fiscal. Las clases iniciarán el 15 de abril.

El Ministerio de Educación abrió este martes las inscripciones para los cursos de las Aulas Talleres Móviles (ATM), que brindan formación técnica y en oficios a diferentes comunidades de la provincia, de manera gratuita. Las ATM este año estarán ubicadas en distintas localidades de los departamentos Calingasta, Jáchal y Sarmiento. Las clases comenzarán el 15 de abril.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que las ATM forman parte de un programa que permite llevar formación de oficios, gratuita y con rápida salida laboral, a jóvenes y adultos mediante unidades equipadas como talleres que se instalan en distintos puntos de la provincia.

En Calingasta y Jáchal se brindarán cursos de auxiliar montador - electricista domiciliario; operador de informática para administración y gestión; auxiliar mecánico de motores diesel y auxiliar mecánico de motos; gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería, con financiación de fondos mineros.

En Sarmiento, por su parte, los cursos serán de operador de máquinas para la confección de indumentaria; instalador y reparador de equipos de climatización; y soldador (dos niveles). Estas formaciones fueron gestionadas y serán financiadas en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Sarmiento, en cuya sede también podrá realizarse la inscripción presencial.

Los requisitos para inscribirse son dos: ser mayor de 18 años y tener primario completo.

Ubicaciones, cursos y links de inscripción

ATM Instalaciones Domiciliarias

-Auxiliar Montador / Electricista Domiciliario

Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta, Barreal, departamento Calingasta

Lunes y miércoles de 18,15 a 21,15

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-H-IWp326VapaI-_vSNnaNwJtb_llfIZe4zbj9Q-BEP7MIA/viewform

ATM Informática

-Operador de Informática para Administración y Gestión

Club Atlético Huaco, Huaco, departamento Jáchal

Lunes y miércoles de 16 a 20

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KxqnV5Jt-z0nPBnVB2DMjwTsDJa0FRQJR4QY0m7wigAPdQ/viewform

ATM Mecánica

-Auxiliar Mecánico de Motores Diesel

Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

Martes y jueves de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQXkUmxlTpp-1ozD7T0FO4XZ_l_J7VL9wFr3INfWvvlbACg/viewform

-Auxiliar Mecánico de Motos

Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

Lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Xhfxjk4tRS-PbH4BKPSY26NfgeCqPjnzjwnLxB9XR97zOw/viewform

ATM Textil

-Operador de Máquinas para la Confección de Indumentaria

Unión Vecinal de Pedernal, departamento Sarmiento

Martes y jueves de 14,30 a 19

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELaJ8OMr2i6fOq-2p8gYbUurTsU6oEGpz6kRwyJ7CZ-wPFQ/viewform

ATM Soldadura

-Soldador Básico Nivel 1 y Soldador Nivel 2

Club Atlético Juventud Unida, Tres Esquinas, departamento Sarmiento

Nivel 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddjiJAFZ8Rg0hJRRAmPApb5Xf6hEJNHwoXs_ZRWeC9glVPzg/viewform

Nivel 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30 (contar con certificado Soldadura Nivel 1)

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvBhdxjk55tQFmQ9vIYFfaGoRMFYM_HAJ8N_q_6iJDRliBxg/viewform

ATM Refrigeración

-Instalador y Reparador de Equipos de Climatización

CIC Colonia Fiscal, departamento Sarmiento

Grupo 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Grupo 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerx9aZgo_v1Ol9sdceeISzawcirKmz6VzJewk4uk7t5v6-AQ/viewform

Temas

