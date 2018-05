A los docentes que hagan paro el 23 les descontarán el día

El Gobierno provincial volverá a aplicar los términos de la última paritaria que firmó con los gremios docentes. Luego de que la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) anunciara que adherirá al paro convocado por CTERA a nivel nacional para el 23 de este mes, el ministro de Educación aseguró que les descontarán el día no trabajado a los maestros y profesores que se plieguen a la medida de fuerza.





La decisión del Ejecutivo se desprende de lo que Educación y los gremios del sector acordaron en la negociación paritaria. Además del aumento salarial para este año, quedaron en que los docentes que no vayan a trabajar por un paro nacional, es decir que no tienen nada que ver con un conflicto local, no cobrarán el día. "Vamos a descontar", aseguró este viernes el ministro Felipe De los Ríos ante las cámaras de Canal 8.





La misma medida se puso en práctica en las anteriores huelgas nacionales que tuvieron impacto en San Juan en lo que va de 2018. Hasta ahora, hubo paro el 5, 6 y 8 de marzo y siempre fue en adhesión al plan de lucha de CTERA.





El descuento del día persuadió a muchos docentes a desistir y presentarse como un día más a sus lugares de trabajo. De hecho, a diferencia de lo que pasó en años anteriores, los paros que se han llevado a cabo este año no tuvieron un alto acatamiento por parte de los trabajadores de la docencia.





El gremio nacional llamó a sus gremios de base a sumarse, para hacer sentir con más fuerza las quejas contra la gestión de Mauricio Macri. Reclaman que la Nación reabra las paritarias.