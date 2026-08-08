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La web del Registro Civil gestionó más de 47.000 turnos en el semestre

El Ministerio de Gobierno informó el balance de uso del portal oficial, donde además se registraron 33.000 usuarios entre enero y junio de 2026.

El Ministerio de Gobierno dio a conocer los datos de utilización del sitio web oficial del Registro Civil durante el primer semestre del año. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la plataforma registró la visita de 33.000 usuarios y emitió un total de 47.084 turnos para diversos trámites.

El sitio oficial de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas fue diseñado con el objetivo de brindar agilidad, accesibilidad y mayor rapidez en las gestiones cotidianas, permitiendo descentralizar la atención presencial y optimizar la respuesta al ciudadano.

Entre las principales funciones y servicios disponibles en el portal se destacan:

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Gestión de Turnos e Identificación: solicitud de turnos e información para la tramitación de DNI, Pasaporte y actas registrales (nacimientos, matrimonios, defunciones y uniones convivenciales).

Servicios Destacados: detalles sobre la celebración de matrimonios en lugares emblemáticos, además de la geolocalización y direcciones de las distintas delegaciones zonales.

Portal Jurídico: plataforma para abogados y reparticiones públicas (Poder Judicial, Comisarías, Servicio Penitenciario), destinada a la solicitud digital de partidas, inscripción de divorcios, sentencias y rectificaciones.

Solicitud de Partidas: guía para la obtención de actas en forma presencial o su envío en formato virtual por correo electrónico.

Atención al Ciudadano: canal directo para el ingreso de consultas, reclamos e incidencias.

El volumen de consultas y trámites gestionados refleja la efectividad del portal web como la principal vía de contacto e interacción con el organismo provincial.

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