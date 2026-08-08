La web del Registro Civil gestionó más de 47.000 turnos en el semestre

Gestión de Turnos e Identificación: solicitud de turnos e información para la tramitación de DNI, Pasaporte y actas registrales (nacimientos, matrimonios, defunciones y uniones convivenciales).

Servicios Destacados: detalles sobre la celebración de matrimonios en lugares emblemáticos, además de la geolocalización y direcciones de las distintas delegaciones zonales.

Portal Jurídico: plataforma para abogados y reparticiones públicas (Poder Judicial, Comisarías, Servicio Penitenciario), destinada a la solicitud digital de partidas, inscripción de divorcios, sentencias y rectificaciones.

Solicitud de Partidas: guía para la obtención de actas en forma presencial o su envío en formato virtual por correo electrónico.

Atención al Ciudadano: canal directo para el ingreso de consultas, reclamos e incidencias.

El volumen de consultas y trámites gestionados refleja la efectividad del portal web como la principal vía de contacto e interacción con el organismo provincial.