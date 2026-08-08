El Ministerio de Gobierno dio a conocer los datos de utilización del sitio web oficial del Registro Civil durante el primer semestre del año. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la plataforma registró la visita de 33.000 usuarios y emitió un total de 47.084 turnos para diversos trámites.
La web del Registro Civil gestionó más de 47.000 turnos en el semestre
El Ministerio de Gobierno informó el balance de uso del portal oficial, donde además se registraron 33.000 usuarios entre enero y junio de 2026.