De qué murió Jorge Messi: el comunicado del sanatorio donde estaba internado

El último reencuentro con Lionel Messi

La muerte de Jorge Messi se produjo después de que Lionel regresara a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos tras disputar la final del Mundial 2026 ante España.

Durante aquella estadía, el futbolista volvió a compartir tiempo con su familia y se reencontró con su padre en Rosario. Jorge Messi había sido una figura central en la vida personal y profesional de Lionel y lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol.

En junio, durante el Mundial, la salud de Jorge Messi ya había generado preocupación. En aquel momento, la familia había informado que atravesaba “una situación de salud” y que se encontraba bajo seguimiento médico.

Con el fallecimiento, aquel reencuentro posterior al Mundial quedó como uno de los últimos momentos compartidos entre Lionel Messi y su padre, quien tuvo un papel decisivo en la carrera del capitán argentino.