Rusherking festejó sus 23 años y lo mostró en las redes

En las redes, las imágenes generaron diversas especulaciones de sus fans en las redes, donde alertaron que lo notaron poco festivo y sin estar del mejor ánimo en el día de su cumpleaños.

Ante estos comentarios que observó en las redes, Rusherking se volcó a su cuenta de Twitter para aclarar qué fue lo que pasó realmente en su cumpleaños.

"Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja taba re en pedo y cómo saben que no me gusta me cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo estoy FELIZ", indicó el artista nacido en Santiago del Estero para despejar cualquier tipo de dudas sobre cómo pasó su cumple.