Volcó una camioneta de Vialidad Provincial: el conductor, hospitalizado

El vehículo, una Ford Ranger blanca de Vialidad Provincial, se despistó y volcó. El conductor, que viajaba solo, fue trasladado al Hospital de Rodeo.

Un accidente vial protagonizado por una camioneta de Vialidad Provincial de San Juan generó preocupación este martes en horas del mediodía en la zona de El Colorado, departamento de Iglesia.

El hecho ocurrió cerca de las 13:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre el vuelco de una camioneta Ford Ranger blanca en la Ruta 418, aproximadamente tres kilómetros antes del Cerro Puntas Negras.

Personal policial y de emergencias se desplazó rápidamente al lugar, aunque las comunicaciones en la zona eran casi nulas, lo que dificultó el contacto con testigos y autoridades. Al arribar, confirmaron que el vehículo pertenecía a Vialidad Provincial y que su único ocupante, el conductor, se encontraba consciente y fuera del habitáculo.

El trabajador fue evacuado y trasladado al Hospital de Rodeo, donde los médicos constataron que sufrió una fractura en una mano, pero no presentaba lesiones graves.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el conductor se dirigía a guiar un carretón que transportaba una máquina destinada a despejar hielo en la zona de Agua Negra, donde Vialidad realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de ruta en alta montaña.

Aunque las causas del vuelco aún se investigan, la periodista Marisa Gil, de Canal 8, informó que el conductor habría quedado dormido mientras conducía, lo que habría provocado el despiste y posterior vuelco de la camioneta oficial.

El vehículo fue retirado del lugar por personal de Vialidad y efectivos policiales. Se trabaja ahora en establecer las circunstancias exactas del siniestro, aunque no se descarta que el cansancio y las condiciones del terreno hayan sido factores determinantes.

