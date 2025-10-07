Volcó una camioneta de Vialidad Provincial: el conductor, hospitalizado

El trabajador fue evacuado y trasladado al Hospital de Rodeo, donde los médicos constataron que sufrió una fractura en una mano, pero no presentaba lesiones graves.

image

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el conductor se dirigía a guiar un carretón que transportaba una máquina destinada a despejar hielo en la zona de Agua Negra, donde Vialidad realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de ruta en alta montaña.

Aunque las causas del vuelco aún se investigan, la periodista Marisa Gil, de Canal 8, informó que el conductor habría quedado dormido mientras conducía, lo que habría provocado el despiste y posterior vuelco de la camioneta oficial.

image

El vehículo fue retirado del lugar por personal de Vialidad y efectivos policiales. Se trabaja ahora en establecer las circunstancias exactas del siniestro, aunque no se descarta que el cansancio y las condiciones del terreno hayan sido factores determinantes.