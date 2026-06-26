Ocho años después de los hechos, un jubilado fue condenado por abuso sexual infantil

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando la joven, que actualmente tiene 21 años, decidió denunciar los hechos ocurridos ocho años antes. Según la causa, en 2018 mantenía una relación con el hijastro del condenado y frecuentaba la vivienda familiar, ubicada entonces en Chimbas, donde en algunas oportunidades permanecía varios días.

De acuerdo con la acusación fiscal, los episodios ocurrieron entre enero y febrero de 2018, en un contexto de confianza familiar. La joven manifestó que, tras los hechos, contó lo sucedido a su entonces pareja y a la madre del adolescente, aunque aseguró que no obtuvo el acompañamiento esperado, situación que demoró la denuncia.

Con la homologación del acuerdo, la causa quedó concluida en esta etapa y el condenado deberá cumplir la pena y las restricciones impuestas por la Justicia.