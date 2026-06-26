La Justicia sanjuanina condenó este viernes a Néstor Figueroa, un jubilado de 79 años, por tres hechos de abuso sexual simple cometidos contra una adolescente de 13 años durante 2018. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad.
Ocho años después de los hechos, un jubilado fue condenado por abuso sexual infantil
La víctima denunció los hechos cuando ya tenía 21 años. El imputado, de 79 años, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió seis meses de prisión condicional, además de una prohibición de acercamiento.