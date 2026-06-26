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Ocho años después de los hechos, un jubilado fue condenado por abuso sexual infantil

La víctima denunció los hechos cuando ya tenía 21 años. El imputado, de 79 años, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió seis meses de prisión condicional, además de una prohibición de acercamiento.

La Justicia sanjuanina condenó este viernes a Néstor Figueroa, un jubilado de 79 años, por tres hechos de abuso sexual simple cometidos contra una adolescente de 13 años durante 2018. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad.

El juez de Garantías Diego Manuel Sanz homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscal Florencia Pons, de la UFI CAVIG, y la defensa del imputado, a cargo del abogado Claudio Vera.

Como resultado, Figueroa fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual simple, tres hechos en concurso real. Además, deberá cumplir reglas de conducta y tendrá prohibido acercarse a la víctima y a su grupo familiar durante dos años.

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La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando la joven, que actualmente tiene 21 años, decidió denunciar los hechos ocurridos ocho años antes. Según la causa, en 2018 mantenía una relación con el hijastro del condenado y frecuentaba la vivienda familiar, ubicada entonces en Chimbas, donde en algunas oportunidades permanecía varios días.

De acuerdo con la acusación fiscal, los episodios ocurrieron entre enero y febrero de 2018, en un contexto de confianza familiar. La joven manifestó que, tras los hechos, contó lo sucedido a su entonces pareja y a la madre del adolescente, aunque aseguró que no obtuvo el acompañamiento esperado, situación que demoró la denuncia.

Con la homologación del acuerdo, la causa quedó concluida en esta etapa y el condenado deberá cumplir la pena y las restricciones impuestas por la Justicia.

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