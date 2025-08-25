"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > boliche

Violenta salida de un boliche: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en un local nocturno ubicado en avenida Rawson y Estrada, en Trinidad. Testigos registraron el momento en que el vehículo embistió a los presentes y escapó.

Un hecho de extrema violencia se registró en la madrugada del domingo a la salida de un boliche en Capital, sobre avenida Rawson y Estrada, en Trinidad. Según los primeros datos, una camioneta embistió a varias personas que se encontraban en el lugar y luego se dio a la fuga.

Las imágenes del momento quedaron registradas por testigos que se encontraban en la zona y muestran la gravedad de la maniobra. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo que originó el ataque y no trascendió información oficial sobre el estado de las víctimas.

El caso está bajo investigación y se espera la intervención de las autoridades judiciales para dar con el conductor del vehículo involucrado.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar