Un hecho de extrema violencia se registró en la madrugada del domingo a la salida de un boliche en Capital, sobre avenida Rawson y Estrada, en Trinidad. Según los primeros datos, una camioneta embistió a varias personas que se encontraban en el lugar y luego se dio a la fuga.
Violenta salida de un boliche: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en un local nocturno ubicado en avenida Rawson y Estrada, en Trinidad. Testigos registraron el momento en que el vehículo embistió a los presentes y escapó.