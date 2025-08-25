"
Crecen los hechos de violencia en fiestas de adolescentes por el consumo de alcohol

Desde la Policía de San Juan advirtieron que este tipo de encuentros, organizados en cabañas y salones alquilados, se multiplicaron en los últimos años. La mayoría de los casos está vinculada al consumo temprano de alcohol.

El jefe del D5, José Luis Lucero, en diálogo con sanjuan8.com dijo que los hechos de violencia en fiestas de adolescentes han registrado un aumento en los últimos años. Según detalló, la modalidad más frecuente es el alquiler de cabañas o salones alejados, donde los organizadores permiten el ingreso con bebidas alcohólicas.

Lucero remarcó que la responsabilidad recae en quienes alquilan y organizan, y que desde el área de Leyes Especiales investigan los casos en los que se detecta venta comercial de alcohol. “Cuando eso sucede, se clausura”, precisó.

El jefe policial indicó que todos los fines de semana se registran este tipo de eventos y que en la actualidad se logra cubrir entre 7 y 10 lugares, aunque estiman que el número real es mayor por tratarse de espacios de difícil acceso.

Respecto a la violencia, sostuvo que los jóvenes suelen consumir antes de llegar a la fiesta y que las agresiones pueden originarse por motivos diversos. “Hemos visto violencia en los jóvenes y las típicas peleas que terminan en la calle. Generalmente, cuando hay violencia, también hay detenidos”, señaló.

En cuanto a drogas ilegales, Lucero aclaró que en los controles realizados solo se detectan escasos casos, siendo el consumo de alcohol el principal factor de riesgo.

Video: un cumpleaños de 18 terminó con una brutal golpiza en Pocito

Un cumpleaños de 18 años en Pocito terminó de la peor manera y quedó registrado en video. El hecho sucedió cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo, cuando un grupo de al menos 10 jóvenes, en su mayoría de 18 años, persiguió y golpeó a otro chico en la puerta del evento.

Fuentes policiales confirmaron a este diario que el episodio ocurrió durante el festejo de una joven, aunque la agresión se produjo en la calle. A raíz de la violenta situación y para evitar nuevos incidentes, personal policial decidió suspender la fiesta.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos de la pelea y determinar responsabilidades.

