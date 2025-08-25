Crecen los hechos de violencia en fiestas de adolescentes por el consumo de alcohol

Respecto a la violencia, sostuvo que los jóvenes suelen consumir antes de llegar a la fiesta y que las agresiones pueden originarse por motivos diversos. “Hemos visto violencia en los jóvenes y las típicas peleas que terminan en la calle. Generalmente, cuando hay violencia, también hay detenidos”, señaló.

En cuanto a drogas ilegales, Lucero aclaró que en los controles realizados solo se detectan escasos casos, siendo el consumo de alcohol el principal factor de riesgo.

Video: un cumpleaños de 18 terminó con una brutal golpiza en Pocito

Un cumpleaños de 18 años en Pocito terminó de la peor manera y quedó registrado en video. El hecho sucedió cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo, cuando un grupo de al menos 10 jóvenes, en su mayoría de 18 años, persiguió y golpeó a otro chico en la puerta del evento.

Fuentes policiales confirmaron a este diario que el episodio ocurrió durante el festejo de una joven, aunque la agresión se produjo en la calle. A raíz de la violenta situación y para evitar nuevos incidentes, personal policial decidió suspender la fiesta.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos de la pelea y determinar responsabilidades.