El jefe del D5, José Luis Lucero, en diálogo con sanjuan8.com dijo que los hechos de violencia en fiestas de adolescentes han registrado un aumento en los últimos años. Según detalló, la modalidad más frecuente es el alquiler de cabañas o salones alejados, donde los organizadores permiten el ingreso con bebidas alcohólicas.
Crecen los hechos de violencia en fiestas de adolescentes por el consumo de alcohol
Desde la Policía de San Juan advirtieron que este tipo de encuentros, organizados en cabañas y salones alquilados, se multiplicaron en los últimos años. La mayoría de los casos está vinculada al consumo temprano de alcohol.