De helicópteros a avionetas: los accidentes aéreos que dejaron huella en San Juan

El helicóptero de Gioja, un antes y un después

El 11 de octubre de 2013, un helicóptero Bell 407 de la Provincia cayó pocos segundos después de despegar de Ischigualasto, en Valle Fértil, luego de una actividad oficial. En la aeronave viajaban el entonces gobernador José Luis Gioja, la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol, el diputado Daniel Tomas, el secretario Héctor Pérez y el piloto Aníbal Touris.

El accidente provocó la muerte de Ferrá de Bartol y dejó gravemente heridos a los demás ocupantes, entre ellos Gioja, quien debió afrontar una extensa recuperación.

Años después, la investigación de la entonces Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil concluyó que el helicóptero no presentaba fallas mecánicas y que, durante el despegue, el rotor impactó contra un tendido eléctrico, lo que desencadenó la pérdida de control de la aeronave.

La tragedia del helicóptero oficial de 1990

Uno de los antecedentes más dolorosos ocurrió el 1 de mayo de 1990, cuando un helicóptero oficial se estrelló contra el cerro El Buitre. Las cuatro personas que viajaban a bordo fallecieron. Entre ellas estaban el empresario y fundador de Canal 8, Jorge Estornell, y el entonces subsecretario de la Gobernación, Jorge Coll.

Las pericias indicaron que las fuertes ráfagas de viento y las complejas condiciones geográficas habrían sido determinantes en el accidente.

Una avioneta cayó junto a una escuela

Otro episodio ocurrió el 4 de enero de 2017, cuando una avioneta fumigadora se precipitó detrás de la escuela Rabindranath Tagore, en Villa Paolini, Pocito. El piloto, Carlos Lavado, intentó regresar al Aeroclub tras advertir un desperfecto mecánico, pero no logró completar la maniobra. La aeronave cayó a pocos metros del establecimiento educativo.

A pesar de la violencia del impacto, sobrevivió con heridas leves y no hubo víctimas entre quienes se encontraban en la zona.

El avión militar que cayó en el Dique de Ullum

La lista de antecedentes también incluye el accidente ocurrido el 14 de agosto de 1985, cuando un avión Morane Saulnier MS-760 París de la Fuerza Aérea Argentina cayó en el Dique de Ullum durante un vuelo de entrenamiento.

La aeronave rozó la superficie del agua y terminó sumergida. Los tres tripulantes murieron en el acto.

Mientras continúa el operativo para determinar las circunstancias del siniestro registrado este martes en Valle Fértil, la provincia vuelve a mirar hacia una historia que, en distintos momentos, quedó atravesada por accidentes aéreos que marcaron profundamente a San Juan.