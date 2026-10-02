El Gobierno de Javier Milei aseguró que cerró su participación en la Argentina Week de París con anuncios de inversión por USD 27.700 millones en sectores estratégicos como energía y minería. Los proyectos estarán distribuidos entre Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca.
Cuáles son las inversiones por USD 27.700 millones anunciadas tras la visita de Milei a París
Los anuncios se realizaron durante la estadía de Milei en la capital francesa, donde estuvo acompañado por parte de su gabinete y 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week.