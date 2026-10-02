Cuáles son las inversiones por USD 27.700 millones anunciadas tras la visita de Milei a París

Las iniciativas fueron presentadas por las energéticas TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y la estatal neuquina GyP, además de la minera suiza Glencore. La agenda de YPF también formó parte de la visita presidencial.

Uno de los principales proyectos corresponde a YPF y sus socios internacionales Eni y XRG. Desde París informaron que el jueves 26 de noviembre firmarán la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, una iniciativa que contempla una inversión estimada en USD 51.000 millones.