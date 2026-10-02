"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > inversiones

Cuáles son las inversiones por USD 27.700 millones anunciadas tras la visita de Milei a París

Los anuncios se realizaron durante la estadía de Milei en la capital francesa, donde estuvo acompañado por parte de su gabinete y 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week.

El Gobierno de Javier Milei aseguró que cerró su participación en la Argentina Week de París con anuncios de inversión por USD 27.700 millones en sectores estratégicos como energía y minería. Los proyectos estarán distribuidos entre Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca.

Las iniciativas fueron presentadas por las energéticas TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y la estatal neuquina GyP, además de la minera suiza Glencore. La agenda de YPF también formó parte de la visita presidencial.

Uno de los principales proyectos corresponde a YPF y sus socios internacionales Eni y XRG. Desde París informaron que el jueves 26 de noviembre firmarán la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, una iniciativa que contempla una inversión estimada en USD 51.000 millones.

Te puede interesar...

“Excelente semana. Cada vez más confianza en el país, el presidente Javier Milei y su rumbo elegido. Casi USD 30.000 millones en nuevas inversiones para los próximos años”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

El detalle de los desembolsos confirmados:

  • TotalEnergies (Tierra del Fuego y Neuquén): El grupo francés destinará US$10.000 millones a lo largo de la próxima década para expandir la producción de gas y petróleo mediante tres desarrollos. En Tierra del Fuego, inyectará US$1500 millones para el proyecto de gas offshore Alberdi mediante pozos submarinos. En Neuquén, prevé elevar la extracción gasífera en Aguada Pichana de 14 a 16 millones de metros cúbicos diarios. Asimismo, contempla US$5000 millones para el desarrollo de crudo no convencional en el bloque San Roque, en Vaca Muerta.

  • Pan American Energy (Chubut): PAE y la gobernación de Chubut formalizaron una inversión superior a los US$1200 millones en Cerro Dragón para contrarrestar el declino natural de este yacimiento maduro en la cuenca del Golfo San Jorge. La propuesta —primer desarrollo hidrocarburífero convencional encuadrado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— incluye una alianza con SNF para incorporar 20 plantas de inyección de polímeros (duplicando la infraestructura existente), la perforación de 100 pozos y 600 intervenciones de recuperación terciaria.

  • El gobernador Ignacio Torres resaltó que el marco de competitividad reunió exenciones y bajas arancelarias nacionales y provinciales, sumadas a un acuerdo con la dirigencia sindical para garantizar la eficiencia operativa y resguardar las fuentes de trabajo.

  • Pluspetrol y GyP (Neuquén): En Vaca Muerta, las autoridades ratificaron la aprobación de la solicitud de RIGI presentada por Pluspetrol y la provincial GyP para el área Bajo del Choique-La Invernada. La iniciativa involucra un plan a 25 años por US$12.500 millones (dentro de un marco global de aprobaciones RIGI por $16.500 millones) destinado a erigir cuatro plantas de procesamiento, tendidos de evacuación y más de 620 pozos horizontales, proyectando un techo de producción mayor a los 100.000 barriles de petróleo diarios.

  • Glencore (Catamarca): La compañía suiza avanzará con una inversión de US$4000 millones en el yacimiento Agua Rica para la extracción de cobre con destino exclusivo de exportación. Se estima una capacidad productiva media de 200.000 toneladas anuales, proyectando despachos al exterior por US$2167 millones al año.

Temas

Te puede interesar