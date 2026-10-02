La Justicia empezó a peritar las wallet´s de Adorni: debe justificar USD 591.000 en bitcoins

Adorni explicó en su último escrito que los USD 591.000 que no había declarado y agregó en una rectificación de sus declaraciones juradas provenían de "ventas de activos" (Foto: archivo).

Luego, personal técnico especializado del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina corroboró a través de otra computadora que la defensa había introducido el mensaje.

De esta forma, pudieron verificar la existencia de las ocho billeteras y también que se tenía control sobre ellas. Además, calcularon los algoritmos hash de cada paso del proceso, los cuales se resguardaron en pendrives que quedaron reservados en un sobre cerrado y lacrado. Lo mismo ocurrió con las claves de las cuentas.

Estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicó en su último escrito que los USD 591.000 que no había declarado y agregó en una rectificación de sus declaraciones juradas provenían de "ventas de activos".

Ahora, el fiscal aguarda por los resultados de los pedidos de informes sobre la historia patrimonial y laboral del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Entre las últimas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, se encuentran el levantamiento del secreto fiscal de ambos.