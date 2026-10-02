García Cuerva dijo que el papa León XIV se encontrará con "una Argentina dividida"

García Cuerva también planteó que las dificultades económicas y sociales no constituyen un fenómeno reciente. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

En ese contexto, la llegada de León XIV aparece para la Iglesia argentina como una oportunidad de encuentro en medio de un escenario marcado por las diferencias. La peregrinación de este fin de semana reunirá a miles de jóvenes y forma parte de los preparativos para recibir al Papa, con la participación de voluntarios y organismos de distintos niveles del Estado.

Pese al diagnóstico sobre la situación nacional, García Cuerva destacó la actitud de quienes continúan apostando por superar las dificultades. “No baja los brazos”, afirmó, al referirse al espíritu de los peregrinos y a la esperanza que persiste frente a la crisis.