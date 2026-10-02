El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó el escenario que encontrará el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina y describió un país atravesado por la crisis, la pobreza y la polarización. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo el referente de la Iglesia porteña.
García Cuerva dijo que el papa León XIV se encontrará con "una Argentina dividida"
En vísperas de la visita de León XIV, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, describió la pobreza y la crisis que atraviesan a buena parte de la Argentina.