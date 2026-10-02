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García Cuerva dijo que el papa León XIV se encontrará con "una Argentina dividida"

En vísperas de la visita de León XIV, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, describió la pobreza y la crisis que atraviesan a buena parte de la Argentina.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó el escenario que encontrará el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina y describió un país atravesado por la crisis, la pobreza y la polarización. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo el referente de la Iglesia porteña.

Las declaraciones fueron realizadas luego de una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. Para García Cuerva, la tradicional caminata hacia la Basílica adquiere este año un significado especial, ya que representa también una instancia de preparación espiritual frente a la esperada visita del Pontífice en noviembre.

"Una Argentina dividida"

Al referirse a la situación social del país, el arzobispo señaló que la división política y social tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana. “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, expresó.

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García Cuerva también planteó que las dificultades económicas y sociales no constituyen un fenómeno reciente. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

En ese contexto, la llegada de León XIV aparece para la Iglesia argentina como una oportunidad de encuentro en medio de un escenario marcado por las diferencias. La peregrinación de este fin de semana reunirá a miles de jóvenes y forma parte de los preparativos para recibir al Papa, con la participación de voluntarios y organismos de distintos niveles del Estado.

Pese al diagnóstico sobre la situación nacional, García Cuerva destacó la actitud de quienes continúan apostando por superar las dificultades. “No baja los brazos”, afirmó, al referirse al espíritu de los peregrinos y a la esperanza que persiste frente a la crisis.

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