Una mujer protagonizó un fuerte siniestro vial este lunes por la mañana en Capital.El hecho ocurrió sobre Avenida Córdoba, a pocos metros de la intersección con Agustín Gnecco. Segúnfuentes policiales, la conductora circulaba en un Renault Kwid blanco cuando perdió el control del automóvil.
Una conductora chocó contra dos vehículos y debió ser asistida
La conductora de un Renault Kwid perdió el control del auto tras sufrir una aparente descompensación. El siniestro ocurrió sobre Avenida Córdoba y provocó un corte total del tránsito.