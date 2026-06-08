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Una conductora chocó contra dos vehículos y debió ser asistida

La conductora de un Renault Kwid perdió el control del auto tras sufrir una aparente descompensación. El siniestro ocurrió sobre Avenida Córdoba y provocó un corte total del tránsito.

Una mujer protagonizó un fuerte siniestro vial este lunes por la mañana en Capital.El hecho ocurrió sobre Avenida Córdoba, a pocos metros de la intersección con Agustín Gnecco. Segúnfuentes policiales, la conductora circulaba en un Renault Kwid blanco cuando perdió el control del automóvil.

La secuencia fue rápida. Primero impactó contra un Ford Ka que estaba estacionado y, sin poder detener la marcha, continuó avanzando hasta chocar violentamente contra la parte trasera de una camioneta RAM negra.

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La magnitud del siniestro obligó a la Policía a interrumpir completamente el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el lugar.

Minutos después, la mujer recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada para una evaluación más completa. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que se encuentra en buen estado de salud y bajo observación médica, sin que su cuadro revista gravedad.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo, aunque la principal hipótesis apunta a una descompensación sufrida por la conductora mientras manejaba.

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