Una conductora chocó contra dos vehículos y debió ser asistida

La magnitud del siniestro obligó a la Policía a interrumpir completamente el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el lugar.

Minutos después, la mujer recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada para una evaluación más completa. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que se encuentra en buen estado de salud y bajo observación médica, sin que su cuadro revista gravedad.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo, aunque la principal hipótesis apunta a una descompensación sufrida por la conductora mientras manejaba.