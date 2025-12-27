Una beba de un año tuvo que ser internada luego de intoxicarse con cocaína en Chaco

“Llegó irritable y con un estado nauseoso”, explicó el doctor Ramos, director del centro de salud. Ante el cuadro sospechoso, los médicos le realizaron un examen toxicológico de orina que dio positivo para cocaína.

Inmediatamente, se activó el protocolo de emergencia. La nena recibió el tratamiento correspondiente para estabilizarla y, afortunadamente, su cuerpo respondió de manera favorable. “Estuvo internada varias horas por resguardo judicial, pero en muy buenas condiciones”, detallaron desde el hospital.

El futuro de la beba y la intervención judicial

A raíz de la gravedad del hecho, la Justicia decidió tomar medidas preventivas para proteger la integridad de la menor. Tras recibir el alta médica, la beba no regresó con su madre de 18 años, sino que quedó bajo el cuidado de su abuela materna.

El Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia busca determinar el grado de responsabilidad de los adultos que estaban a cargo en el momento del incidente.