Robaron dos mangueras y por reincidir en la delincuencia irán al penal de Chimbas

Dos hombres fueron condenados mediante un juicio abreviado tras ser captados por cámaras de seguridad asaltando una vivienda en Pocito. Debido a sus antecedentes y la declaración de reincidencia, ambos cumplirán prisión efectiva.

La justicia sanjuanina dictó sentencia contra dos delincuentes que, en plena tarde de Navidad, ingresaron a robar en una propiedad del departamento Pocito. El hecho, caratulado como Robo Simple (Legajo N.º 11266/25), terminó con una condena de cumplimiento efectivo para los involucrados, quienes ahora serán trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.

El episodio ocurrió el pasado jueves 25 de diciembre, alrededor de las 17:57 horas. Según el informe fiscal, los sujetos identificados como Raúl Jofré y Walter Jofré (mencionado inicialmente como Andrés Chacón en el acta de aprehensión) violentaron el cierre perimetral de una vivienda ubicada en calle Lemos, entre calles 6 y 7. Una vez en el interior, dañaron paredes para intentar sustraer luminarias y cortaron cables de un sector del parrillero. Finalmente, se apoderaron de dos mangueras de color verde.

Alerta tecnológica y captura

El robo fue detectado en tiempo real gracias a las cámaras de seguridad de la damnificada, las cuales emitieron una alerta de movimiento al teléfono celular de su yerno. Al dar aviso al 911, personal policial desplegó un operativo en las inmediaciones, logrando localizar a los sospechosos mientras intentaban cambiarse las remeras para despistar a los uniformados.

A pesar de que Raúl Jofré intentó darse a la fuga, ambos fueron aprehendidos a los pocos metros. Durante el procedimiento de flagrancia, los imputados se negaron a firmar las actas correspondientes, pero las pruebas fílmicas resultaron determinantes para el avance de la causa.

Condenas y reincidencia

Bajo la conducción del Fiscal Dr. Carlos Rodríguez, se acordó una condena mediante juicio abreviado con los siguientes resultados:

  • Raúl Jofré: Condenado a 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo. Se le dictó prisión preventiva y se lo declaró reincidente.

  • Walter Jofré: Condenado a 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo, también declarado reincidente. En su caso, se procedió a la unificación con una condena anterior, resultando en una pena única de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Debido a su condición de reincidentes, ambos delincuentes no podrán gozar de beneficios de libertad condicional y deberán purgar sus penas en el Penal de Chimbas.

