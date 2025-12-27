La justicia sanjuanina dictó sentencia contra dos delincuentes que, en plena tarde de Navidad, ingresaron a robar en una propiedad del departamento Pocito. El hecho, caratulado como Robo Simple (Legajo N.º 11266/25), terminó con una condena de cumplimiento efectivo para los involucrados, quienes ahora serán trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.
Robaron dos mangueras y por reincidir en la delincuencia irán al penal de Chimbas
Dos hombres fueron condenados mediante un juicio abreviado tras ser captados por cámaras de seguridad asaltando una vivienda en Pocito. Debido a sus antecedentes y la declaración de reincidencia, ambos cumplirán prisión efectiva.