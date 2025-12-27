Robaron dos mangueras y por reincidir en la delincuencia irán al penal de Chimbas

El robo fue detectado en tiempo real gracias a las cámaras de seguridad de la damnificada, las cuales emitieron una alerta de movimiento al teléfono celular de su yerno. Al dar aviso al 911, personal policial desplegó un operativo en las inmediaciones, logrando localizar a los sospechosos mientras intentaban cambiarse las remeras para despistar a los uniformados.

A pesar de que Raúl Jofré intentó darse a la fuga, ambos fueron aprehendidos a los pocos metros. Durante el procedimiento de flagrancia, los imputados se negaron a firmar las actas correspondientes, pero las pruebas fílmicas resultaron determinantes para el avance de la causa.

Condenas y reincidencia

Bajo la conducción del Fiscal Dr. Carlos Rodríguez, se acordó una condena mediante juicio abreviado con los siguientes resultados:

Raúl Jofré: Condenado a 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo . Se le dictó prisión preventiva y se lo declaró reincidente .

Walter Jofré: Condenado a 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo, también declarado reincidente. En su caso, se procedió a la unificación con una condena anterior, resultando en una pena única de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Debido a su condición de reincidentes, ambos delincuentes no podrán gozar de beneficios de libertad condicional y deberán purgar sus penas en el Penal de Chimbas.