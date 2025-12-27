La noche del viernes terminó de forma dramática en el departamento de Rawson cuando un colectivo de la Empresa Mayo protagonizó un violento siniestro vial. Como saldo del impacto, quince personas debieron ser trasladadas de urgencia, destacándose entre los heridos una bebé de apenas tres meses de vida que sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC).
Un bebé y otros 14 pasajeros heridos tras el choque de un colectivo en Rawson
El chofer de la línea 243 perdió el control al girar en la intersección de Agustín Gómez y Lemos. El impacto contra una columna de alta tensión dejó a 15 personas hospitalizadas.