Un bebé y otros 14 pasajeros heridos tras el choque de un colectivo en Rawson

El chofer de la línea 243 perdió el control al girar en la intersección de Agustín Gómez y Lemos. El impacto contra una columna de alta tensión dejó a 15 personas hospitalizadas.

La noche del viernes terminó de forma dramática en el departamento de Rawson cuando un colectivo de la Empresa Mayo protagonizó un violento siniestro vial. Como saldo del impacto, quince personas debieron ser trasladadas de urgencia, destacándose entre los heridos una bebé de apenas tres meses de vida que sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC).

El hecho se produjo cerca de las 22:10 horas. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el interno 17 de la línea 243, conducido por Juan Gabriel Sotelo (27), circulaba por calle Lemos. Al intentar girar hacia el oeste por calle Agustín Gómez, el chofer perdió el dominio del vehículo —bajo causas que se investigan, como el pavimento mojado— e impactó de frente contra un poste de electricidad de alta tensión ubicado en el boulevard.

Emergencia y traslado de heridos

El despliegue médico fue masivo, con cinco ambulancias del 107 trabajando en el lugar. Entre los 15 trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, el caso de la lactante C.E.A., de 3 meses, generó especial preocupación al ingresar con diagnóstico de TEC y politraumatismo. Junto a ella, otros menores de 8, 10, 11 y 16 años también sufrieron heridas de diversa consideración.

Entre los adultos, el parte médico detalló lesiones como fractura de tabique nasal en una mujer de 46 años y heridas cortantes en miembros superiores en otra pasajera de 47 años. Al cierre de este informe, la mayoría de los heridos recibió el alta, pero los menores de edad y tres adultos permanecen bajo observación médica.

Zona crítica y trabajos en el lugar

Debido a que el colectivo quedó sosteniendo el poste de alta tensión, la zona representaba un peligro inminente. Personal de la Comisaría Buenaventura Luna, Bomberos y técnicos de Naturgy trabajaron en el sitio para asegurar el área, manteniendo el tránsito cortado en el tramo afectado.

La investigación judicial está a cargo del Fiscal Dr. Francisco Nicolía y el Ayudante Fiscal Emiliano Pugliese, quienes cuentan con grabaciones de las cámaras del Cisem para determinar las responsabilidades del siniestro.

