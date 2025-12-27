Un bebé y otros 14 pasajeros heridos tras el choque de un colectivo en Rawson

El hecho se produjo cerca de las 22:10 horas. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el interno 17 de la línea 243, conducido por Juan Gabriel Sotelo (27), circulaba por calle Lemos. Al intentar girar hacia el oeste por calle Agustín Gómez, el chofer perdió el dominio del vehículo —bajo causas que se investigan, como el pavimento mojado— e impactó de frente contra un poste de electricidad de alta tensión ubicado en el boulevard.

Emergencia y traslado de heridos

El despliegue médico fue masivo, con cinco ambulancias del 107 trabajando en el lugar. Entre los 15 trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, el caso de la lactante C.E.A., de 3 meses, generó especial preocupación al ingresar con diagnóstico de TEC y politraumatismo. Junto a ella, otros menores de 8, 10, 11 y 16 años también sufrieron heridas de diversa consideración.