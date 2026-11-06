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Una colilla de cigarrillo, la principal hipótesis detrás de un incendio en Pocito

Un incendio se desató en el fondo de una vivienda de Villa Cremades, Pocito, donde había cartones, botellas y cajones. Los bomberos lograron controlar las llamas y no hubo heridos.

Un incendio se desató este viernes en el fondo de una vivienda de Villa Cremades, en Pocito, y movilizó a los Bomberos Voluntarios del departamento. Las llamas afectaron un espacio donde se acumulaban cartones, botellas y cajones, pero fueron controladas antes de que se propagaran hacia el interior de la casa.

El siniestro dejó daños materiales parciales y no se registraron personas heridas. La rápida intervención de los bomberos permitió contener el fuego y evitar que alcanzara otros sectores de la propiedad.

El domicilio se encuentra a unas dos cuadras del cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito, una cercanía que facilitó la llegada de los efectivos.

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Las causas del fuego todavía no fueron determinadas. Una de las primeras hipótesis apunta a una colilla de cigarrillo, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada por las pericias.

En el fondo de la vivienda había una importante cantidad de materiales combustibles, entre ellos cartones y cajones, que favorecieron la propagación de las llamas.

También se analiza si el fuego pudo originarse en una zona cercana donde había un parrillero y un horno. La posibilidad de que una brasa alcanzara los elementos almacenados forma parte de las hipótesis iniciales, pero no fue confirmada.

Con el incendio controlado, resta establecer qué provocó el inicio del fuego y evaluar el alcance de los daños materiales.

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