Un incendio se desató este viernes en el fondo de una vivienda de Villa Cremades, en Pocito, y movilizó a los Bomberos Voluntarios del departamento. Las llamas afectaron un espacio donde se acumulaban cartones, botellas y cajones, pero fueron controladas antes de que se propagaran hacia el interior de la casa.
Una colilla de cigarrillo, la principal hipótesis detrás de un incendio en Pocito
Un incendio se desató en el fondo de una vivienda de Villa Cremades, Pocito, donde había cartones, botellas y cajones. Los bomberos lograron controlar las llamas y no hubo heridos.