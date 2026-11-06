Una colilla de cigarrillo, la principal hipótesis detrás de un incendio en Pocito

Las causas del fuego todavía no fueron determinadas. Una de las primeras hipótesis apunta a una colilla de cigarrillo, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada por las pericias.

En el fondo de la vivienda había una importante cantidad de materiales combustibles, entre ellos cartones y cajones, que favorecieron la propagación de las llamas.

También se analiza si el fuego pudo originarse en una zona cercana donde había un parrillero y un horno. La posibilidad de que una brasa alcanzara los elementos almacenados forma parte de las hipótesis iniciales, pero no fue confirmada.

Con el incendio controlado, resta establecer qué provocó el inicio del fuego y evaluar el alcance de los daños materiales.