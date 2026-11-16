A través de la Dirección de Comunicación Institucional (DIRCOM), el Poder Judicial de San Juan recordó que este lunes 16 de noviembre rige un feriado judicial con suspensión total de términos, por lo que no habrá actividad en los tribunales provinciales. La medida se implementa en conmemoración del Día del Empleado Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte de Justicia mediante el Acuerdo General N.º 215/2020.
Sin actividad en Tribunales por el Día del Empleado Judicial
El Poder Judicial de San Juan recuerda que este lunes 16 de noviembre no habrá actividad judicial debido al feriado con suspensión de todos los términos legales por conmemorarse el Día del Empleado Judicial, según lo dispuesto por el Acuerdo General N.º 215/2020 de la Corte de Justicia.