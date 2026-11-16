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Sin actividad en Tribunales por el Día del Empleado Judicial

El Poder Judicial de San Juan recuerda que este lunes 16 de noviembre no habrá actividad judicial debido al feriado con suspensión de todos los términos legales por conmemorarse el Día del Empleado Judicial, según lo dispuesto por el Acuerdo General N.º 215/2020 de la Corte de Justicia.

A través de la Dirección de Comunicación Institucional (DIRCOM), el Poder Judicial de San Juan recordó que este lunes 16 de noviembre rige un feriado judicial con suspensión total de términos, por lo que no habrá actividad en los tribunales provinciales. La medida se implementa en conmemoración del Día del Empleado Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte de Justicia mediante el Acuerdo General N.º 215/2020.

Al respecto, la Corte de Justicia señaló que esta fecha no puede pasar desapercibida, ya que representa un acto de estricto reconocimiento a la constante y ardua labor que desarrollan a diario quienes forman parte de este Poder del Estado.

El origen histórico de la conmemoración se remonta al año 1952, cuando se constituyó la Confederación Judicial Argentina durante un congreso llevado a cabo en la provincia de Catamarca. Posteriormente, en el año 2011, el Día del Trabajador Judicial fue formalmente instaurado a nivel nacional a través de la Ley 26.674, consolidando el asueto para todos los trabajadores del sector.

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