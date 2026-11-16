Sin actividad en Tribunales por el Día del Empleado Judicial

Al respecto, la Corte de Justicia señaló que esta fecha no puede pasar desapercibida, ya que representa un acto de estricto reconocimiento a la constante y ardua labor que desarrollan a diario quienes forman parte de este Poder del Estado.

El origen histórico de la conmemoración se remonta al año 1952, cuando se constituyó la Confederación Judicial Argentina durante un congreso llevado a cabo en la provincia de Catamarca. Posteriormente, en el año 2011, el Día del Trabajador Judicial fue formalmente instaurado a nivel nacional a través de la Ley 26.674, consolidando el asueto para todos los trabajadores del sector.