San Martín afrontará este sábado un nuevo desafío en la Primera Nacional, en un contexto marcado por cambios recientes y la necesidad de revertir resultados. Desde las 15, visitará a Midland por la décima fecha de la Zona B, con el objetivo de volver a sumar tras una racha de seis partidos sin triunfos.
San Martín visita a Midland con DT interino y lista confirmada
San Martín visita a Midland con Schiapparelli como DT interino. Busca cortar una racha de seis partidos sin ganar y sumar en la Zona B.