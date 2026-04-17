San Martín visita a Midland con DT interino y lista confirmada

El equipo sanjuanino ya se encuentra en Buenos Aires y será dirigido de manera interina por Alejandro Schiapparelli, tras la salida de Ariel Martos. El “Gringo”, con pasado en la institución, asumió en una semana movida y apuntó a recuperar el aspecto anímico del plantel, además de ajustar el funcionamiento defensivo.

La búsqueda es clara: cambiar la dinámica y encontrar respuestas en una cancha exigente. Midland aparece como un rival ordenado, que intentará aprovechar su localía, en un partido donde el margen de error empieza a ser cada vez más reducido.