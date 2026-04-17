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San Martín visita a Midland con DT interino y lista confirmada

San Martín visita a Midland con Schiapparelli como DT interino. Busca cortar una racha de seis partidos sin ganar y sumar en la Zona B.

San Martín afrontará este sábado un nuevo desafío en la Primera Nacional, en un contexto marcado por cambios recientes y la necesidad de revertir resultados. Desde las 15, visitará a Midland por la décima fecha de la Zona B, con el objetivo de volver a sumar tras una racha de seis partidos sin triunfos.

El equipo sanjuanino ya se encuentra en Buenos Aires y será dirigido de manera interina por Alejandro Schiapparelli, tras la salida de Ariel Martos. El “Gringo”, con pasado en la institución, asumió en una semana movida y apuntó a recuperar el aspecto anímico del plantel, además de ajustar el funcionamiento defensivo.

La búsqueda es clara: cambiar la dinámica y encontrar respuestas en una cancha exigente. Midland aparece como un rival ordenado, que intentará aprovechar su localía, en un partido donde el margen de error empieza a ser cada vez más reducido.

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Para este compromiso, el cuerpo técnico definió una lista de 20 futbolistas. Entre los convocados se destacan Maximiliano Velazco, Sebastián Díaz Roble, Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Nicolás Pelaitay, Sebastián González y Gabriel Hachen, entre otros.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, acompañado por Federico Pomi y Nahuel Santanocito como asistentes.

En un tramo del torneo donde cada punto pesa, el Verdinegro buscará dar un golpe fuera de casa, recuperar confianza y volver a meterse en la pelea dentro de la Zona B.

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