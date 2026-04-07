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Encontraron muerto a un hombre que cayó a un barranco en Jáchal

Tras un complejo operativo desplegado en una zona de difícil acceso, el fiscal confirmó la muerte del hombre que cayó al barranco, de apellido Aróstica.

Este martes, encontraron muerto a un hombre que cayó a un barranco en Jáchal. El hombre era intensamente buscado tras la denuncia de desaparición por parte de sus familiares.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 21, los allegados explicaron que el hombre había salido con su hijo el día anterior pero que nunca regresó a su domicilio. A partir de ese momento, la UFI del Norte, a caro del fiscal Sohar Aballay, activó un operativo de tareas investigativas y de búsqueda, con un intenso rastrillaje en la zona.

En el operativo participaron efectivos de la Brigada de la UFI, de la Comisaría 21, Subcomisaría Villa Mercedes, Bomberos Zona Norte, Bomberos Voluntarios y Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional.

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Con el avance del operativo, el fiscal confirmó que el hombre fue localizado en una zona de barrancos, a gran profundidad y en cercanía de puestos, una zona de muy difícil acceso que complejizó las tareas de rescate. Sin embargo, el hombre no respondía ante los llamados del personal ni de sus familiares y tampoco se movía.

Ante esta situación, los rescatistas debieron ascender un cerro de más de mil metros de altura y luego descender hacia un socavón donde estaba el hombre.

Finalmente, confirmaron que el hombre estaba muerto. Su cuerpo estaba a unos 60 metros de profundidad dentro de un barranco, lo que hace presumir que sufrió una caída de gran magnitud. Aseguraron que el cuerpo presentaba múltiples golpes.

El fiscal Aballay continúa con la investigación y se aguarda el resultado de la autopsia.

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