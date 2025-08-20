Un fuerte choque entre un auto y una camioneta terminó con un conductor hospitalizado

El conductor del automóvil, un hombre de 70 años, sufrió heridas y fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la camioneta no habría sufrido lesiones de consideración.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el accidente.