Un fuerte choque entre un auto y una camioneta terminó con un conductor hospitalizado

Un fuerte accidente ocurrió en la intersección de calles 9 de Julio y General Acha, donde colisionaron un auto y una camioneta 4x4. El conductor del vehículo menor, un hombre de 70 años, debió ser trasladado al hospital.

El siniestro vial se registró en la esquina con semáforo de 9 de Julio y General Acha, en Capital cuando por causas que aún se investigan un auto y una camioneta 4x4 impactaron de manera violenta. Producto del choque, el auto terminó en contramano sobre la calzada, mientras que la camioneta continuó su trayectoria hasta detenerse dentro de la estación de servicio YPF ubicada en la zona.

El conductor del automóvil, un hombre de 70 años, sufrió heridas y fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la camioneta no habría sufrido lesiones de consideración.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el accidente.

