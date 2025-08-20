El siniestro vial se registró en la esquina con semáforo de 9 de Julio y General Acha, en Capital cuando por causas que aún se investigan un auto y una camioneta 4x4 impactaron de manera violenta. Producto del choque, el auto terminó en contramano sobre la calzada, mientras que la camioneta continuó su trayectoria hasta detenerse dentro de la estación de servicio YPF ubicada en la zona.
Un fuerte choque entre un auto y una camioneta terminó con un conductor hospitalizado
Un fuerte accidente ocurrió en la intersección de calles 9 de Julio y General Acha, donde colisionaron un auto y una camioneta 4x4. El conductor del vehículo menor, un hombre de 70 años, debió ser trasladado al hospital.