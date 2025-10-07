Un siniestro vial se registró en la intersección de venida España y Libertador dejando como saldo un motociclista herido. El hecho ocurrió cuando una motocicleta ZR 150 cc, conducida por Jorge Encina Gil, de 20 años que circulaba por Libertador en sentido este-oeste, colisionó con un automóvil Volkswagen, manejado por Enzo Julián Espinoza, que transitaba por España de norte a sur.
Un choque en un cruce céntrico terminó con una persona herida
El siniestro vial ocurrió entre un auto y una moto, en la esquina de avenida España y Libertador. Por el impacto