Un choque en un cruce céntrico terminó con una persona herida

El siniestro vial ocurrió entre un auto y una moto, en la esquina de avenida España y Libertador. Por el impacto

Un siniestro vial se registró en la intersección de venida España y Libertador dejando como saldo un motociclista herido. El hecho ocurrió cuando una motocicleta ZR 150 cc, conducida por Jorge Encina Gil, de 20 años que circulaba por Libertador en sentido este-oeste, colisionó con un automóvil Volkswagen, manejado por Enzo Julián Espinoza, que transitaba por España de norte a sur.

Según su testimonio, al momento del impacto el semáforo se encontraba cambiando de color.

Personal policial mantuvo comunicación con el CISEM, desde donde confirmaron que una cámara de seguridad emplazada en la esquina habría captado el momento del siniestro, lo que permitirá esclarecer la mecánica del choque.

Al lugar acudió una unidad de emergencias médicas, que procedió al traslado del motociclista debido a una posible fractura en la pierna derecha. Hasta el momento, no se reportaron lesiones en los otros involucrados.

