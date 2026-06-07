"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > camionero

Un camionero sanjuanino volcó y dio positivo en el test de alcoholemia

El hecho ocurrió en la provincia de San Luis. Tras el siniestro, el control de alcoholemia dio 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un camionero oriundo de San Juan protagonizó un espectacular vuelco durante la mañana de este domingo en la Autopista Serranías Puntanas, en la provincia de San Luis. Tras el siniestro, las autoridades constataron mediante un control de alcoholemia que el conductor manejaba con 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a la altura del kilómetro 663, entre las localidades de Villa Salles y Justo Daract. Según informó la Comisaría Distrito 18°, el vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1634 con semirremolque que transportaba placas de yeso y envases de pintura.

El rodado era conducido por un hombre de 39 años con domicilio en la provincia de San Juan, quien circulaba de oeste a este cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo. El camión se desvió hacia el cantero central y, al intentar regresar a la calzada, terminó volcando sobre uno de sus laterales y quedó atravesado sobre media ruta.

Te puede interesar...

A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor resultó ileso. Una ambulancia del hospital de Justo Daract acudió al lugar y, tras examinarlo, los profesionales de la salud determinaron que no presentaba lesiones y que no era necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Sin embargo, la situación se agravó cuando efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El examen arrojó un resultado positivo de 0,98 g/l de alcohol en sangre, por lo que se labró la infracción correspondiente y se iniciaron las actuaciones previstas por la normativa vigente.

El vuelco provocó complicaciones parciales en el tránsito durante varias horas, ya que el semirremolque quedó ocupando parte de la calzada. Personal policial, equipos de emergencia y agentes de seguridad vial trabajaron en el lugar para asistir al conductor y despejar la ruta.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en el accidente, aunque el resultado positivo del alcotest quedó incorporado a las actuaciones realizadas tras el siniestro.

FUENTE: Diario de La República

Temas

Te puede interesar