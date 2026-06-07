Un camionero sanjuanino volcó y dio positivo en el test de alcoholemia

A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor resultó ileso. Una ambulancia del hospital de Justo Daract acudió al lugar y, tras examinarlo, los profesionales de la salud determinaron que no presentaba lesiones y que no era necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Sin embargo, la situación se agravó cuando efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El examen arrojó un resultado positivo de 0,98 g/l de alcohol en sangre, por lo que se labró la infracción correspondiente y se iniciaron las actuaciones previstas por la normativa vigente.

El vuelco provocó complicaciones parciales en el tránsito durante varias horas, ya que el semirremolque quedó ocupando parte de la calzada. Personal policial, equipos de emergencia y agentes de seguridad vial trabajaron en el lugar para asistir al conductor y despejar la ruta.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en el accidente, aunque el resultado positivo del alcotest quedó incorporado a las actuaciones realizadas tras el siniestro.