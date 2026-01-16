Un violento siniestro vial se registró este viernes a las 7:33 de la mañana en el departamento Santa Lucía, en la intersección de las calles Avellaneda y Santa Fe, cuando un automóvil colisionó con una camioneta y terminó su recorrido dentro de una plaza de la zona.
Un auto perdió el control tras un choque y terminó en una plaza
