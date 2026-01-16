Un auto perdió el control tras un choque y terminó en una plaza

De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a un Fiat Uno y una camioneta Ford EcoSport. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron en el cruce de calles y, producto de la fuerza del choque, el auto perdió el control, se desvió de la calzada y finalizó dentro del espacio verde, generando preocupación entre los vecinos que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Fiat resultó con lesiones, entre ellas una posible fractura de tabique, por lo que fue asistida en el lugar por personal de emergencias médicas y luego trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson para una mejor evaluación y la realización de estudios de mayor complejidad. La conductora de la camioneta no habría sufrido heridas de gravedad.