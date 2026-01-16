"
Un auto perdió el control tras un choque y terminó en una plaza

Un fuerte siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana en Santa Lucía, cuando un auto chocó contra una camioneta y terminó dentro de una plaza. Una mujer fue hospitalizada y las causas están bajo investigación.

Un violento siniestro vial se registró este viernes a las 7:33 de la mañana en el departamento Santa Lucía, en la intersección de las calles Avellaneda y Santa Fe, cuando un automóvil colisionó con una camioneta y terminó su recorrido dentro de una plaza de la zona.

De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a un Fiat Uno y una camioneta Ford EcoSport. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos impactaron en el cruce de calles y, producto de la fuerza del choque, el auto perdió el control, se desvió de la calzada y finalizó dentro del espacio verde, generando preocupación entre los vecinos que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Fiat resultó con lesiones, entre ellas una posible fractura de tabique, por lo que fue asistida en el lugar por personal de emergencias médicas y luego trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson para una mejor evaluación y la realización de estudios de mayor complejidad. La conductora de la camioneta no habría sufrido heridas de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial y de Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas de rigor para el esclarecimiento del hecho. Entre las medidas dispuestas se incluyeron la inspección ocular, la confección de croquis, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la realización de alcohotest a las conductoras involucradas, además de la evaluación médica correspondiente.

Las circunstancias que provocaron el choque continúan bajo investigación, mientras se analizan las pericias y registros obtenidos en la escena.

