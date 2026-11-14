Sábado con nubosidad variable y posibilidad de lluvias débiles

Alrededor del mediodía podría registrarse alguna lluvia débil y aislada, con una probabilidad del 30% y una precipitación estimada de apenas 0,1 milímetros. Sin embargo, las condiciones tenderían a mejorar durante la tarde, con cielo parcialmente despejado y temperaturas cercanas a los 29 y 31 grados.

En cuanto al viento, soplará de manera moderada desde el sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 kilómetros por hora durante la mañana y el mediodía. Hacia la noche, la intensidad disminuirá y el cielo estará despejado, con una temperatura aproximada de 26 grados.

Alerta por radiación ultravioleta

Uno de los aspectos para tener en cuenta será la intensidad de la radiación solar. El índice UV alcanzará niveles muy altos durante el mediodía y extremos durante las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, utilizar protector solar, gorra y anteojos de sol, y mantenerse hidratado.

Calidad del aire: nivel muy malo

Otro dato que genera preocupación es la calidad del aire en Rivadavia. Según el reporte meteorológico, el índice se ubica en 90 puntos, dentro de la categoría de muy mala calidad, con una concentración de partículas PM10 de 201 µg/m³.

Ante esta situación, se recomienda reducir las actividades físicas intensas al aire libre, especialmente para personas sensibles a la contaminación.

¿Cómo estará el tiempo en noviembre?

En cuanto a los valores climáticos habituales, noviembre presenta en Rivadavia una temperatura media de 22 grados, con máximas promedio de 29 y mínimas de 15 grados. Durante este mes suelen registrarse alrededor de cuatro días de lluvia, con una acumulación estimada de 19 milímetros.

De esta manera, San Juan tendrá un sábado predominantemente cálido y con nubosidad variable, aunque no se descarta alguna precipitación débil durante el mediodía. El calor, el viento y los elevados niveles de radiación UV serán los principales protagonistas de la jornada.