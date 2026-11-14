Sábado con nubosidad variable y posibilidad de lluvias débiles
La máxima estimada rondaría los 32°C. Además, se esperan vientos moderados del sector sur y sureste.
La máxima estimada rondaría los 32°C. Además, se esperan vientos moderados del sector sur y sureste.
El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa una jornada cálida en Rivadavia, San Juan, con temperaturas que irán en aumento durante el día y podrían alcanzar los 31 grados durante la tarde.
Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura inicial de 23 grados. Hacia las 10 y las 11, se espera una alternancia entre nubes y claros, mientras el termómetro ascenderá hasta los 26 grados.
Alrededor del mediodía podría registrarse alguna lluvia débil y aislada, con una probabilidad del 30% y una precipitación estimada de apenas 0,1 milímetros. Sin embargo, las condiciones tenderían a mejorar durante la tarde, con cielo parcialmente despejado y temperaturas cercanas a los 29 y 31 grados.
En cuanto al viento, soplará de manera moderada desde el sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 kilómetros por hora durante la mañana y el mediodía. Hacia la noche, la intensidad disminuirá y el cielo estará despejado, con una temperatura aproximada de 26 grados.
Uno de los aspectos para tener en cuenta será la intensidad de la radiación solar. El índice UV alcanzará niveles muy altos durante el mediodía y extremos durante las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, utilizar protector solar, gorra y anteojos de sol, y mantenerse hidratado.
Otro dato que genera preocupación es la calidad del aire en Rivadavia. Según el reporte meteorológico, el índice se ubica en 90 puntos, dentro de la categoría de muy mala calidad, con una concentración de partículas PM10 de 201 µg/m³.
Ante esta situación, se recomienda reducir las actividades físicas intensas al aire libre, especialmente para personas sensibles a la contaminación.
En cuanto a los valores climáticos habituales, noviembre presenta en Rivadavia una temperatura media de 22 grados, con máximas promedio de 29 y mínimas de 15 grados. Durante este mes suelen registrarse alrededor de cuatro días de lluvia, con una acumulación estimada de 19 milímetros.
De esta manera, San Juan tendrá un sábado predominantemente cálido y con nubosidad variable, aunque no se descarta alguna precipitación débil durante el mediodía. El calor, el viento y los elevados niveles de radiación UV serán los principales protagonistas de la jornada.