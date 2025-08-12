Tras una investigación de varias semanas, personal del Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan allanó una vivienda del barrio Cipolletti, en Chimbas, utilizada como presunto búnker para la venta de estupefacientes.
Tres detenidos y más de 100 dosis de cocaína incautadas, en un allanamiento
En un procedimiento realizado en una vivienda del barrio Cipolletti, la Policía detuvo a tres hombres y secuestró cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. La investigación quedó en manos de la Justicia Federal.