Tres detenidos y más de 100 dosis de cocaína incautadas, en un allanamiento

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron 103 envoltorios de cocaína, con un peso total de 34 gramos, además de 21 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Fuentes policiales indicaron que tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que interviene por tratarse de una causa de drogas.