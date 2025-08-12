"
Tres detenidos y más de 100 dosis de cocaína incautadas, en un allanamiento

En un procedimiento realizado en una vivienda del barrio Cipolletti, la Policía detuvo a tres hombres y secuestró cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. La investigación quedó en manos de la Justicia Federal.

Tras una investigación de varias semanas, personal del Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan allanó una vivienda del barrio Cipolletti, en Chimbas, utilizada como presunto búnker para la venta de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron 103 envoltorios de cocaína, con un peso total de 34 gramos, además de 21 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Fuentes policiales indicaron que tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que interviene por tratarse de una causa de drogas.

Si bien no se revelaron las identidades de los detenidos, no se descarta la participación de otras personas en el denominado “kiosco de drogas”, por lo que podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días.

