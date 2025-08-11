Un grave accidente vial en la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, dejó como saldo la muerte de Jorge Ariel Elizondo, un vecino de la zona de 50 años. El hecho ocurrió este domingo por la noche, alrededor de las 19, en el kilómetro 17 de la traza nacional.
Tragedia en Ruta 20: identificaron al ciclista atropellado por un camión del TC
Jorge Ariel Elizondo, de 50 años, murió tras ser embestido en Las Chacritas por un camión que trasladaba logística del Turismo Carretera. El conductor, oriundo de Entre Ríos, quedó detenido mientras avanza la investigación.