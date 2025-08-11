"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Ruta 20

Tragedia en Ruta 20: identificaron al ciclista atropellado por un camión del TC

Jorge Ariel Elizondo, de 50 años, murió tras ser embestido en Las Chacritas por un camión que trasladaba logística del Turismo Carretera. El conductor, oriundo de Entre Ríos, quedó detenido mientras avanza la investigación.

Según las primeras informaciones, Elizondo circulaba en una bicicleta roja de este a oeste cuando, por causas que aún se investigan, invadió el carril contrario. En ese momento fue impactado de frente por un camión Mercedes Benz conducido por Oscar Alberto Merello, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que transportaba logística del Turismo Carretera.

La violencia del impacto provocó que la víctima fuera arrastrada varios metros antes de quedar tendida sobre el asfalto. Cuando la ambulancia arribó al lugar, Elizondo ya había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

Te puede interesar...

Testigos declararon que vieron al ciclista cruzarse justo en el momento en que se aproximaba el vehículo de carga. El camionero dio negativo en el test de alcoholemia, aunque fue detenido preventivamente mientras se desarrollan las pericias.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, con intervención de efectivos de la Comisaría 31, Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron levantamiento de pruebas y el secuestro de la bicicleta.

Temas

Te puede interesar