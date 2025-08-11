Tragedia en Ruta 20: identificaron al ciclista atropellado por un camión del TC

Según las primeras informaciones, Elizondo circulaba en una bicicleta roja de este a oeste cuando, por causas que aún se investigan, invadió el carril contrario. En ese momento fue impactado de frente por un camión Mercedes Benz conducido por Oscar Alberto Merello, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que transportaba logística del Turismo Carretera.

La violencia del impacto provocó que la víctima fuera arrastrada varios metros antes de quedar tendida sobre el asfalto. Cuando la ambulancia arribó al lugar, Elizondo ya había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.