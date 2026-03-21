Una tragedia sacudió la tarde de este sábado en el departamento 9 de Julio. Tres personas perdieron la vida en un violento choque entre dos automóviles sobre la Ruta 20, antes de llegar a la zona de Zapata. Entre las víctimas se encuentran un hombre, una mujer y una bebé de apenas 2 años.
Choque fatal en 9 de Julio: murieron un hombre, una mujer y una bebé de 2 años
Tres personas murieron este sábado por la tarde en un violento choque entre dos autos sobre la Ruta 20, en el departamento 9 de Julio. Entre las víctimas hay un hombre, una mujer y una bebé de apenas 2 años.