Choque fatal en 9 de Julio: murieron un hombre, una mujer y una bebé de 2 años

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:32, cuando personal policial fue requerido de urgencia al lugar. Al llegar, los efectivos constataron que un Audi rojo conducido por Gabriel Núñez, un joven de 26 años domiciliado en Caucete, había colisionado de manera frontal con un Renault Logan en el que viajaban varias personas.

En un primer momento las autoridades confirmaron un fallecido y un herido de extrema gravedad. Con el correr de los minutos, el parte oficial actualizó el número de víctimas fatales a tres. Las identidades de los fallecidos aún no fueron difundidas oficialmente mientras se trabaja en la notificación a sus familias.