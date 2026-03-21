"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > 9 de Julio

Choque fatal en 9 de Julio: murieron un hombre, una mujer y una bebé de 2 años

Tres personas murieron este sábado por la tarde en un violento choque entre dos autos sobre la Ruta 20, en el departamento 9 de Julio. Entre las víctimas hay un hombre, una mujer y una bebé de apenas 2 años.

Una tragedia sacudió la tarde de este sábado en el departamento 9 de Julio. Tres personas perdieron la vida en un violento choque entre dos automóviles sobre la Ruta 20, antes de llegar a la zona de Zapata. Entre las víctimas se encuentran un hombre, una mujer y una bebé de apenas 2 años.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:32, cuando personal policial fue requerido de urgencia al lugar. Al llegar, los efectivos constataron que un Audi rojo conducido por Gabriel Núñez, un joven de 26 años domiciliado en Caucete, había colisionado de manera frontal con un Renault Logan en el que viajaban varias personas.

En un primer momento las autoridades confirmaron un fallecido y un herido de extrema gravedad. Con el correr de los minutos, el parte oficial actualizó el número de víctimas fatales a tres. Las identidades de los fallecidos aún no fueron difundidas oficialmente mientras se trabaja en la notificación a sus familias.

Te puede interesar...

En el lugar intervino personal de la Comisaría 31°, junto a equipos de emergencia, Bomberos y personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del impacto. La causa del choque está siendo investigada.

Temas

Te puede interesar