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Un motociclista chocó de atrás a otra moto y murió tras golpear contra un árbol

El trágico siniestro vial ocurrió este lunes por la noche sobre calle 25 de Mayo. La víctima fatal circulaba sin casco protector y falleció en el acto tras el fuerte impacto.

Un motociclista perdió la vida en el acto este lunes por la noche tras protagonizar una violenta colisión por alcance en el departamento Chimbas. Según las fuentes oficiales, el trágico episodio se registró a las 21:50 horas sobre la calle 25 de Mayo.

El hecho se desencadenó cuando el ciudadano Agustín Enrique Corso se conducía en su motocicleta por calle 25 de Mayo en sentido de oeste a este. Unos 80 metros antes de llegar a la intersección con calle Mendoza, fue impactado desde atrás por otra moto que circulaba en su mismo sentido y dirección, la cual era conducida por Marcelo Álvarez.

Debido a la fuerza de la colisión, ambos conductores perdieron el control de sus rodados y se desplazaron varios metros por el pavimento por efecto de la inercia. La peor parte se la llevó Álvarez quien, de acuerdo a las pericias preliminares, viajaba sin el casco protector colocado: tras la caída, impactó fuertemente su cabeza contra un árbol ubicado en la banquina sur, lo que le ocasionó la muerte de forma inmediata.

Pericias y medidas legales en el lugar

En el lugar del siniestro se desplegó un operativo para realizar la correspondiente inspección ocular. Los datos recabados en la escena, sumados al testimonio clave de un testigo presencial, confirmaron que se trató de un choque por alcance provocado por el motociclista que terminó falleciendo. Los investigadores señalaron además que la zona cuenta con buena iluminación artificial y que la calzada se encuentra en buenas condiciones de transpirabilidad.

Por orden de las autoridades judiciales, se procedió al secuestro de ambas motocicletas para la realización de las pericias mecánicas. Personal especializado efectuó el levantamiento del cuerpo de Álvarez para su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia de rigor, mientras que sus familiares ya fueron formalmente notificados de la tragedia.

En tanto, el conductor de la moto embestida, Agustín Corso, fue trasladado a la sede de la Comisaría 17ª, donde permanece demorado a los fines de cumplimentar los trámites y requisitos legales correspondientes.

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