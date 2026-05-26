Un motociclista chocó de atrás a otra moto y murió tras golpear contra un árbol

Pericias y medidas legales en el lugar

En el lugar del siniestro se desplegó un operativo para realizar la correspondiente inspección ocular. Los datos recabados en la escena, sumados al testimonio clave de un testigo presencial, confirmaron que se trató de un choque por alcance provocado por el motociclista que terminó falleciendo. Los investigadores señalaron además que la zona cuenta con buena iluminación artificial y que la calzada se encuentra en buenas condiciones de transpirabilidad.

Por orden de las autoridades judiciales, se procedió al secuestro de ambas motocicletas para la realización de las pericias mecánicas. Personal especializado efectuó el levantamiento del cuerpo de Álvarez para su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia de rigor, mientras que sus familiares ya fueron formalmente notificados de la tragedia.

En tanto, el conductor de la moto embestida, Agustín Corso, fue trasladado a la sede de la Comisaría 17ª, donde permanece demorado a los fines de cumplimentar los trámites y requisitos legales correspondientes.