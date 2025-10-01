El Colegio de Psicólogos advirtió sobre profesionales sin matrícula habilitante

El Colegio instó a la población a solicitar siempre el número de matrícula antes de consultar con cualquier psicólogo. Con este dato, se puede confirmar si el profesional está habilitado para ejercer. Para la verificación, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 2645705836.

image

El alerta se suma a un antecedente reciente: Ludmila Lucero, una joven de Caucete, fue denunciada por el Colegio de Psicopedagogos por usurpación de títulos. Lucero se promocionaba en redes sociales como licenciada en Psicopedagogía y Psicología, además de ofrecer servicios de docente de apoyo inclusivo, cobrando consultas virtuales y elaborando informes falsos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Alejandra Bazán y se formalizó en la UFI Delitos Genéricos.

Aunque Lucero accedió a una probation evitando la condena penal, la Justicia le impuso el pago de $65.000 en dos cuotas y 60 horas de trabajo comunitario no remunerado en la Municipalidad de Caucete. Este caso refuerza la importancia de verificar la matrícula antes de contratar servicios de salud mental, ya que ejercer sin habilitación no solo pone en riesgo a los pacientes, sino que también constituye un delito penal.

El Colegio de Psicólogos de San Juan, a través de la presidenta, Lic. Melisa Rodríguez Gómez (M.P. 1556), y la secretaria general, Lic. Daniela Palma Sampaolesi (M.P. 1344), reiteró la necesidad de que la población consulte la validez de los profesionales antes de iniciar cualquier tratamiento psicológico. La institución recordó que esta medida protege a los pacientes y asegura la correcta prestación de los servicios.