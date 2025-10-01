Continúa la búsqueda del adolescente de 16 años acusado de disparar contra un expolicía en un confuso episodio en el barrio La Estación. Según informó Cintia Alamo, subjefa de la Policía de San Juan, ya se realizaron cuatro allanamientos en distintas zonas, pero el menor aún no fue localizado.
Buscan al adolescente que baleó a un expolicía en Rawson
