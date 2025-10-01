"
Buscan al adolescente que baleó a un expolicía en Rawson

La Policía de San Juan realiza intensos operativos para dar con el menor de 16 años que atacó a un exagente en el barrio La Estación. Hasta el momento se realizaron cuatro allanamientos sin resultados positivos.

Continúa la búsqueda del adolescente de 16 años acusado de disparar contra un expolicía en un confuso episodio en el barrio La Estación. Según informó Cintia Alamo, subjefa de la Policía de San Juan, ya se realizaron cuatro allanamientos en distintas zonas, pero el menor aún no fue localizado.

El hecho se produjo cuando la víctima, un expolicía suspendido desde 2024 y que se encontraba sin arma, circulaba con su pareja por la zona de Villa San Damián. Según fuentes oficiales, desde la vivienda del menor comenzaron a lanzar piedras, dañando el retrovisor de la moto de la víctima. Tras un breve intercambio, la situación escaló y el adolescente, identificado como Mateo, de 16 años, disparó contra el exagente, aparentemente bajo efectos de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que el joven permanece fuera del alcance policial, por lo que se ha emitido un pedido de captura y continúan los operativos para dar con su paradero. La investigación sigue abierta mientras se espera la declaración del menor y de testigos que puedan aportar detalles del hecho.

