Un hecho insólito conmocionó a la comunidad luego de que una niña de dos años resultara herida en un accidente de tránsito ocurrido en el Barrio Echeverría, Capital. El vehículo involucrado, un Chevrolet Onix blanco perteneciente a la empresa Remis Oeste, se dio a la fuga sin aportar datos de dominio.
Atropelló a una nena, huyó y le quitó las calcomanías al remis para ocultarlo
Un Chevrolet Onix blanco fue hallado con ploteados arrancados tras el accidente en Capital. La policía detuvo a un hombre en Pocito.