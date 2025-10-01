"
Atropelló a una nena, huyó y le quitó las calcomanías al remis para ocultarlo

Un Chevrolet Onix blanco fue hallado con ploteados arrancados tras el accidente en Capital. La policía detuvo a un hombre en Pocito.

Un hecho insólito conmocionó a la comunidad luego de que una niña de dos años resultara herida en un accidente de tránsito ocurrido en el Barrio Echeverría, Capital. El vehículo involucrado, un Chevrolet Onix blanco perteneciente a la empresa Remis Oeste, se dio a la fuga sin aportar datos de dominio.

Horas después, efectivos de la Comisaría 17° detuvieron en el Barrio Luz y Fuerza, Pocito, a Pérez Zárate Vivencio Alberto, de 44 años, acusado del delito de Encubrimiento. Según la denuncia, el hombre, junto a otros sujetos, intentaba retirar las calcomanías y ploteados del rodado para borrar rastros del hecho.

La policía constató desprendimientos y raspados en distintos sectores del automóvil, lo que dio lugar a un procedimiento por flagrancia. El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

