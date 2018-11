Si le quitan la corona, la Reina de Capital lo denunciará ante el INADI

Daiana tiene intenciones de no bajar los brazos ante el escándalo público que se generó en torno a las posibles imputaciones de la Justicia penal y continuará a cargo de la corona capitalina.





Renunciar no está dentro de sus intenciones y, "en el caso de que hubiese algún problema al respecto y se llegase a truncar su reinado, lo presentaremos ante el INADI por discriminación".





Este fundamento de la abogada está basado en que, entre los requisitos para inscribirse y postularse como candidata a Reina departamental, no se exige tener o no antecedentes penales. Bajo este concepto, es que considerarán como discriminación que se juzgue el resultado de una elección sobre los ítems que no fueron requeridos en primera instancia.





Por su parte, el intendente de Capital, Franco Aranda, aseguró que analizarán adecuadamente la situación antes de tomar una determinación sobre la corona de la flamante Reina,





