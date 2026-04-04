Al Penal por arrastrar a una mujer y tirarla a una cuneta para robarle

El hecho ocurrió en el interior del Barrio Huazihul, cuando los condenados, a bordo de una motocicleta, interceptaron a la damnificada, Rosana Leites. El robo se caracterizó por una extrema violencia: la mujer fue arrastrada por el pavimento para quitarle un bolso negro con su celular y finalmente fue arrojada a una cuneta, sufriendo diversas lesiones.

La situación no terminó con el robo. Según registros fílmicos presentados en la causa, cuando los vecinos de la zona salieron en auxilio de la víctima, uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego para amedrentarlos y asegurar su huida.