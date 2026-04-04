Al Penal por arrastrar a una mujer y tirarla a una cuneta para robarle

La justicia de San Juan dictó sentencia este sábado contra los dos responsables de un violento asalto ocurrido el pasado 31 de marzo. En una audiencia de juicio abreviado, se resolvió que Braian Exequiel Ruarte cumpla una pena de 3 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que su coautor, Mario Alejandro Pereyra, recibió 3 años de prisión condicional.
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Mediante un juicio abreviado realizado este 4 de abril, Braian Exequiel Ruarte fue condenado a tres años de cumplimiento efectivo.