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Al Penal por arrastrar a una mujer y tirarla a una cuneta para robarle

Mediante un juicio abreviado realizado este 4 de abril, Braian Exequiel Ruarte fue condenado a tres años de cumplimiento efectivo.

La justicia de San Juan dictó sentencia este sábado contra los dos responsables de un violento asalto ocurrido el pasado 31 de marzo. En una audiencia de juicio abreviado, se resolvió que Braian Exequiel Ruarte cumpla una pena de 3 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que su coautor, Mario Alejandro Pereyra, recibió 3 años de prisión condicional.

El hecho ocurrió en el interior del Barrio Huazihul, cuando los condenados, a bordo de una motocicleta, interceptaron a la damnificada, Rosana Leites. El robo se caracterizó por una extrema violencia: la mujer fue arrastrada por el pavimento para quitarle un bolso negro con su celular y finalmente fue arrojada a una cuneta, sufriendo diversas lesiones.

La situación no terminó con el robo. Según registros fílmicos presentados en la causa, cuando los vecinos de la zona salieron en auxilio de la víctima, uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego para amedrentarlos y asegurar su huida.

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Gracias a las investigaciones desplegadas tras la denuncia, ambos sujetos fueron detenidos al día siguiente del ataque.

Ambos sujetos fueron hallados culpables de los delitos de Robo Simple y Abuso de Arma en Concurso Real. Mientras que Ruarte fue trasladado al Penal por sus antecedentes o modalidad, Pereyra mantendrá su libertad bajo estrictas normas de conducta al ser una pena condicional.

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