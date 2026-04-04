Una trágica escena se vivió a última hora de este viernes en las inmediaciones de la histórica Bodega Cinzano, en el departamento Capital. Un hombre de 64 años, identificado como Rodolfo Osvaldo Aballay, falleció tras sufrir una descompensación cardíaca mientras se encontraba al volante.
Un hombre se descompensó y murió frente a la Bodega Cinzano
Ocurrió sobre la Avenida Ignacio de la Roza este sábado por la noche. La víctima, de 64 años, comenzó a sentirse mal mientras circulaba en su auto junto a su hijo.