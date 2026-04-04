Un hombre se descompensó y murió frente a la Bodega Cinzano

El suceso se registró a las 21:39 horas sobre la Avenida Ignacio de la Roza y calle Adán Quiroga. Según el relato de su hijo, quien lo acompañaba en el vehículo (un Peugeot 207), su padre comenzó a manifestar un fuerte dolor en el brazo mientras circulaban en dirección de Oeste a Este.

Ante la urgencia, detuvieron la marcha del automóvil frente a la bodega. Al intentar descender del vehículo para tomar aire o buscar ayuda, Aballay se desplomó sobre la calzada.