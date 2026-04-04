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Un hombre se descompensó y murió frente a la Bodega Cinzano

Ocurrió sobre la Avenida Ignacio de la Roza este sábado por la noche. La víctima, de 64 años, comenzó a sentirse mal mientras circulaba en su auto junto a su hijo.

Una trágica escena se vivió a última hora de este viernes en las inmediaciones de la histórica Bodega Cinzano, en el departamento Capital. Un hombre de 64 años, identificado como Rodolfo Osvaldo Aballay, falleció tras sufrir una descompensación cardíaca mientras se encontraba al volante.

El suceso se registró a las 21:39 horas sobre la Avenida Ignacio de la Roza y calle Adán Quiroga. Según el relato de su hijo, quien lo acompañaba en el vehículo (un Peugeot 207), su padre comenzó a manifestar un fuerte dolor en el brazo mientras circulaban en dirección de Oeste a Este.

Ante la urgencia, detuvieron la marcha del automóvil frente a la bodega. Al intentar descender del vehículo para tomar aire o buscar ayuda, Aballay se desplomó sobre la calzada.

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De inmediato se solicitó auxilio al sistema de emergencias, y a los pocos minutos se hizo presente personal médico de la ambulancia interna del 107. A pesar de las maniobras y la rápida llegada de los profesionales, el personal sanitario solo pudo constatar el deceso del hombre en el lugar.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para resguardar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes, lo que generó cortes parciales de tránsito en una de las avenidas más transitadas de la zona durante la noche del sábado.

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