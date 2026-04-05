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ARA San Juan: la querella apunta a falso testimonio de militares

La querella denunció un “espíritu corporativo” en la Armada y anticipó denuncias por falso testimonio en el juicio por el ARA San Juan.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, que se desarrolla en Río Gallegos, sumó en las últimas horas nuevas tensiones tras la denuncia de la querella mayoritaria sobre la existencia de un “espíritu corporativo” dentro de la Armada Argentina que, según sostienen, busca obstaculizar el avance hacia la verdad.

En este contexto, la abogada que representa a la mayoría de las familias de los tripulantes anticipó que se presentarán denuncias por falso testimonio contra oficiales y suboficiales que incurran en contradicciones durante sus declaraciones ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. La semana aparece como determinante, con audiencias clave y testimonios que podrían redefinir el rumbo del proceso.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno al estado de los filtros de aire del submarino y el uso de la cal sodada, un insumo esencial para depurar el dióxido de carbono en el interior de la nave. Según la querella, algunos testigos intentaron relativizar su deterioro al afirmar que no tienen fecha de vencimiento, una versión que choca con documentación oficial que indicaría que cerca del 90% de esos elementos estaban vencidos al momento del último viaje.

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La controversia también se extiende a la válvula Eco 19, señalada como el punto por donde habría ingresado agua de mar, desencadenando el incendio de las baterías. Mientras un testigo sugirió que pudo haberse abierto de manera accidental, la querella presentó pruebas técnicas que indican que el mecanismo requiere una acción deliberada, lo que descartaría un error casual y pondría el foco en posibles fallas estructurales o decisiones operativas.

En paralelo, la expectativa está puesta en las próximas audiencias, donde declararán familiares de los tripulantes. Se espera que aporten información personal y comunicaciones previas al viaje que podrían resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al hundimiento.

El proceso judicial avanza en un clima de fuerte tensión, con acusaciones cruzadas y un eje central: determinar si hubo negligencia, encubrimiento o responsabilidades directas en una de las tragedias más profundas de la historia reciente del país.

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