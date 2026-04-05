El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, que se desarrolla en Río Gallegos, sumó en las últimas horas nuevas tensiones tras la denuncia de la querella mayoritaria sobre la existencia de un “espíritu corporativo” dentro de la Armada Argentina que, según sostienen, busca obstaculizar el avance hacia la verdad.
ARA San Juan: la querella apunta a falso testimonio de militares
La querella denunció un “espíritu corporativo” en la Armada y anticipó denuncias por falso testimonio en el juicio por el ARA San Juan.