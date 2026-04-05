ARA San Juan: la querella apunta a falso testimonio de militares

En este contexto, la abogada que representa a la mayoría de las familias de los tripulantes anticipó que se presentarán denuncias por falso testimonio contra oficiales y suboficiales que incurran en contradicciones durante sus declaraciones ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. La semana aparece como determinante, con audiencias clave y testimonios que podrían redefinir el rumbo del proceso.

Uno de los puntos más sensibles gira en torno al estado de los filtros de aire del submarino y el uso de la cal sodada, un insumo esencial para depurar el dióxido de carbono en el interior de la nave. Según la querella, algunos testigos intentaron relativizar su deterioro al afirmar que no tienen fecha de vencimiento, una versión que choca con documentación oficial que indicaría que cerca del 90% de esos elementos estaban vencidos al momento del último viaje.